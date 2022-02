Drusilla Foer, prima serata in arrivo su Rai1 con lo show ‘Ci vuole un Fiore’?

Ad aprile rivedremo Drusilla Foer di Rai1 nel programma Ci vuole un Fiore : l'indiscrezione, letta per la prima volta su Dagospia, sottolinea che lo show occuperà lo slot della prima serata della rete ammiraglia della Rai nei primi due venerdì del mese di aprile. Drusilla non sarà da sola ma affiancherà Francesco Gabbani e Nino Frassica.

Sanremo 2022 ha fatto conoscere al grande pubblico Drusilla Foer, l'alter ego creato dall'attore toscano Gianluca Gori. Sul palco dell'Ariston la nobildonna toscana è stata una delle cinque co-conduttrice del festival, la Foer è stata al fianco di Amadeus nella terza serata della kermesse canora, raccogliendo il plauso del pubblico da casa e della stampa.

All'indomani del Festival, il direttore di Rai 1 Stefano Coletta, aveva affermato di voler affidare a Drusilla un programma in seconda serata: "le darei una seconda serata seriale da lunedì a venerdì, potrebbe accompagnare gli italiani con grande intelligenza, raffinatezza e ironia, sono registri che servono in una tv generalista", aveva detto ai giornalisti commentando la prestazione dell'artista sul palco dell'Ariston.

Il dirigente Rai non ha perso tempo, secondo Dagospia rivedremo presto Drusilla Foer in prima serata su Rai1, sul portale di Roberto D'Agostino si legge: "Rai1 ha deciso di puntare su Drusilla Foer promuovendola alla conduzione di un nuovo show in prima serata. Di cosa si tratta? L'alter ego di Gianluca Gori affiancherà Francesco Gabbani e Nino Frassica alla conduzione di 'Ci vuole un fiore', lo show "green" prodotto da Ballandi in onda venerdì 1 e 8 aprile ".

Ci vuole un fiore, che nel titolo richiama una canzone di Sergio Endrigo, partirà al termine del Cantante mascherato, il programma di Milly Carlucci in onda in questi giorni.