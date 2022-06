Drusilla Foer riporta in TV l'Almanacco del giorno dopo, da stasera su Rai2

Drusilla Foer riporta in TV, da oggi su Rai2, ogni giorno alle 19:50, l'Almanacco del giorno dopo. In mezz'ora di trasmissione la conduttrice rivisiterà lo storico programma della Rai, format di grande successo che ha segnato la storia della TV italiana.

Drusilla e l'Almanacco del giorno dopo affronterà temi che meritano una riflessione e un approfondimento, ma si divertirà anche con pennellate ironiche e sarcastiche date dalla sua personalissima interpretazione. Come nell'antico Almanacco ci saranno rubriche legate al Domani Avvenne, al Personaggio del Giorno Dopo, al sorgere del Sole ma anche nuove idee ispirate a curiosi esperti, a ospiti noti e a personaggi inediti che la conduttrice coinvolgerà nel corso delle puntate.

Non mancheranno la musica e le canzoni che Drusilla, con l'aiuto del Maestro Loris Di Leo e del suo pianoforte, eseguirà sul filo di ricordi e suggestioni. Una cuoca, un linguista, un ispettore di studio e un cameraman saranno di volta in volta gli interlocutori di Drusilla. Ultimo, ma non ultimo, un personaggio che coronerà il programma: sarà il piccolo Topo Gigio, che, in alcuni momenti, diverrà compagno della conduttrice con il suo ineguagliabile punto di vista ingenuo e infantile, su tematiche anche di rilievo.