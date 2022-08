Dritto e rovescio: Matteo Salvini ospite della prima puntata, stasera su Rete 4

Dritto e rovescio, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Paolo Del Debbio, torna stasera su Rete 4, in prima serata, con una nuova stagione. Al centro del programma, l'attualità politico-economica del Paese raccontata dai suoi protagonisti.

Il programma di Rete 4 affronta i temi caldi del momento, dall'aumento del prezzo del petrolio e della farina, agli effetti della guerra prolungata nella nostra economia. "Come siamo arrivati a tutto questo che sta succedendo? Ma soprattutto: come ne usciremo? Io per capirlo continuerò sempre ad ascoltare le vostre voci" dice Del Debbio nel promo del programma, visibile anche su Mediaset Infinity.

Ospiti

Ospite della prima puntata il leader della Lega Matteo Salvini, per analizzare i temi della campagna elettorale, quando ormai manca solo un mese alle elezioni.

Tra gli altri ospiti: Licia Ronzulli, Paola De Micheli, Carla Ruocco, Luigi De Magistris, Elisabetta Gardini e Diana De Marchi.

Temi

Nel corso della serata, si dibatterà attorno al boom dei rincari, dal costo dell'energia e quello dei beni di prima necessità, che continuano ad affliggere i cittadini. Spazio, inoltre, a un'analisi sul reddito di cittadinanza che, allo stato dei fatti, sembra essere vicino alla cancellazione. E ancora, un approfondimento sulle recenti minacce e violenze a opera di ragazzi appartenenti ad alcune baby gang che stanno mettendo in pericolo la serenità di molte città italiane.