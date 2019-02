Dreamland: Evangeline Lilly, Gary Oldman e Armie Hammer nel cast

Dreamland sarà il nuovo film diretto dal regista Nicholas Jarecki, che ne ha scritto la sceneggiatura, e nel cast del progetto ci saranno Evangeline Lilly, Gary Oldman, Armie Hammer e Veronica Ferres.

La trama di Dreamland racconterà tre storie che si fondono tra loro e che affrontano il tema della crisi internazionale legata all'uso di oppiacei: un trafficante di droga organizza il contrabbando di fentanyl tra il Canada e gli Stati Uniti, un architetto cerca di disintossicarsi dall'OxyContin cercando la verità riguardante il coinvolgimento del figlio con i narcotici, e un professore dell'università lotta contro delle inaspettate rivelazioni riguardanti la società che sostiene le sue ricerche, una realtà con dei profondi legami con il governo e che ha sta producendo un nuovo antidolorifico per immettere sul mercato il farmaco sostenendo che non crei dipendenza, il tutto in un racconto degli alti e dei bassi vissuti da un gangster.

Tra i produttori ci saranno Jarecki e Cassian Elwes tramite la loro Green Room Films, in collaborazione con Michael Suppes, Tony Hsieh, Douglas Urbanski, Mohammed Al Turki, Lisa Wilson, William Rosenfeld, Kean Cronin, Robert Kapp e Samuel Reich e Sam Slater.