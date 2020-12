Dragon Trainer: stasera su Italia 1 il primo capitolo del franchise animato

Stasera su Italia 1, alle 21:20, arriva Dragon Trainer, film animato diretto nel 2010 da Chris Sanders e Dean Deblois, tratto dal libro Come addestrare un drago di Cressida Cowell e primo capitolo dell'intero franchise DreamWorks.

Una scena del film Dragon Trainer (How to Train Your Dragon)

La storia raccontata da Dragon Trainer è ambientata nel mitico mondo popolato da giganteschi vichinghi e draghi selvaggi. Hiccup è un giovane vichingo che non riesce ad adattarsi alla lunga tradizione della sua tribù di eroici cacciatori di draghi. Insieme a un gruppo di altri nove giovani entra a far parte dell'impresa militare denominata "The Dragon Initiation Programme" che lo catapulta subito in una grande avventura: per compiere il rito iniziatico che lo traghetterà all'età adulta Hiccup dovrà infatti catturare un dragone.

La vita di Hiccup sarà stravolta dall'incontro con questo drago, che sfiderà lui e i suoi compagni a vedere il loro mondo da un punto di vista completamente diverso. Scoprirà così che ciò che era iniziato come un'opportunità per dimostrare il suo valore si trasformerà in un'occasione per stabilire un nuovo corso per il futuro di tutta la sua tribù.

E le avventure di draghi e vichinghi continuano, sempre su Italia 1 alle 23:35, con il secondo capitolo del franchise animato, Dragon Trainer 2, arrivato al cinema nel 2014 e ambientato 5 anni dopo rispetto alla prima avventura di Hiccup e del drago Furia Buia, ormai amici inseparabili.