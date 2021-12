Drag Race Italia, la finale stasera su discovery+: ospite Ambra Angiolini

Le drag queen protagoniste di Drag Race Italia stanno per tagliare il traguardo: è arrivato infatti il momento della puntata finale, disponibile da stasera su discovery+ alle 22:00.

Tra le quattro concorrenti rimaste, Elecktra Bionic, Farida Kant, Le Riche e Luquisha Lubamba, solo una tra loro sarà la vincitrice della prima edizione italiana del talent fenomeno di costume internazionale creato dalla star statunitense RuPaul.

Per il gran finale si promettono risate e momenti di commozione, non facendo mai mancare il tocco stravagante delle drag queen. Ed è "Eleganza extravaganza" proprio il tema della passerella finale, osservata e valutata dalla drag queen Priscilla, l'attrice, conduttrice e scrittrice Chiara Francini, l'influencer e conduttore tv Tommaso Zorzi, e da Ambra Angiolini, ospite di puntata.

La finale sarà anche l'occasione per i giudici per valutare tutto il percorso delle drag queen e raccontarsi come mai fatto fino ad ora. Nel corso delle puntate, le otto concorrenti della prima edizione - Ava Hangar, Divinity, Elecktra Bionic, Enorma Jean, Farida Kant, Ivana Vamp, Le Riche e Luquisha Lubamba - hanno sfoderato talento, carisma, coraggio, estro ed eleganza con l'obiettivo di raccogliere i consensi dell'intera giuria tra performance spettacolari, outfit scintillanti e make-up incredibili. Ora sono rimaste in quattro: ultime performance, ultimi costumi, ultime sfilate. Chi si aggiudicherà il titolo di "Italia's First Drag Superstar"?