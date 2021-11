Drag Race Italia: anticipazioni della seconda puntata, da oggi su Discovery+

Drag Race Italia torna, in questo venerdì 26 novembre 2021, con la seconda puntata in esclusiva per l'Italia da oggi su Discovery+. Previsti due ospiti in questo appuntamento ma anche la prima eliminazione.

Sono le anticipazioni, infatti, ad annunciare che è già tempo di eliminazioni a Drag Race Italia, il programma più inclusivo e scintillante del momento. Accanto alla drag queen Priscilla, l'attrice, conduttrice e scrittrice Chiara Francini e l'influencer e conduttore tv Tommaso Zorzi, per la seconda puntata il bancone della giuria farà spazio anche a due ospiti, l'attore Gianmarco Saurino e il regista Fabio Mollo.

Intanto prosegue la gara tra le 8 drag queen italiane Ava Hangar, Divinity, Elecktra Bionic, Enorma Jean, Farida Kant, Ivana Vamp, Le Riche e Luquisha Lubamba, ma una di loro dovrà abbandonare il main stage, vedendo così infrangersi il sogno di diventare la prima "Italia's First Drag Superstar".

Durante la puntata le protagoniste si daranno battaglia tra la gara di limbo prevista per la mini-challenge, fino ad arrivare ad uno dei momenti più classici del format creato dalla star statunitense RuPaul, ovvero quello di improvvisare una televendita. Culmine della puntata sarà la sfilata finale, commentata dai tre giudici e dai due ospiti di puntata. In passerella, le concorrenti dovranno rendere il degno e sfavillante omaggio alle grandi dive del passato e di oggi, e dovranno farlo al meglio perché la posta in gioco è veramente alta: chi sarà la prima eliminata di Drag Race Italia?