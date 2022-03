Drag Race Italia 2: aperti i casting per la seconda stagione del talent show

Drag Race Italia torna per una seconda stagione: Ballandi, che produce lo show, ha iniziato il casting, ecco come fare per partecipare.

Discovery ha rinnovato Drag Race Italia 2: Ballandi, che produce lo show, ha iniziato il casting per selezionare le Drag Queen che parteciperanno alla seconda stagione del talent show, versione italiana del format del programma statunitense RuPaul's Drag Race.

Il successo della prima stagione di Drag Race Italia ha convinto Discovery a confermare il talent show. Lo scorso anno il programma è stato trasmesso prima sulla piattaforma streaming Discovery+, e poi, dopo circa due mesi, in chiaro su Real Time. Nelle ultime ore Ballandi, che produce lo show, ha annunciato l'apertura del casting per la seconda stagione.

"Drag Race Italia torna con la seconda stagione! Il casting è ufficialmente aperto: se pensi di essere proprio tu la drag queen che stiamo cercando scrivici a dragraceitalia@ballandi.com ... e come dice sempre la nostra Priscilla, nun facit' strunzat!", ha scritto su Instagram Dimitri Cocciuti, capoprogetto e showrunner del talent. Nella stagione d'esordio, Elecktra Bionic è stata incoronata prima Italia's Next Drag Queen, la vincitrice si è aggiudicata il premio di 30.000 euro e il titolo di Brand Ambassador per MAC Cosmetics per un anno, una corona e uno scettro di Fierce Drag Jewels.

Nella nota ufficiale di Discovery si legge, tra l'altro: "l'evento televisivo dello scorso anno, il fenomeno di costume internazionale creato dalla star statunitenze RuPaul, il brand televisivo acclamato in tutto il mondo per la sua inclinazione a celebrare la diversità e l'inclusione a tutti i livelli, il palcoscenico che ha illuminato l'arte drag Made in Italy, torna nel 2022 per una seconda attesissima edizione italiana."Drag Race Italia", il talent show prodotto da Ballandi per Discovery Italiain cui drag queen provenienti da tutto il Belpaese si sfidano a colpi di spettacolari performance, apre i casting e comincia la corsa verso la ricerca della prossima "Italia's next drag queen".

Il comunicato inoltre sottolinea che "per partecipare alle selezioni è necessario scrivere a dragraceitalia@ballandi.com". La seconda stagione, secondo le prime indiscrezioni, dovrebbe prevedere un numero maggiore di puntate, nella prima sono state sei, e di Drag Queen, nella prima sono state 8: Ava Hangar, Divinity, Elecktra Bionic, Enorma Jean, Farida Kant, Ivana Vamp, Le Riche e Luquisha Lubamba. Non è stato comunicato se i giudici della prima stagione, Priscilla, Chiara Francini e Tommaso Zorzi, torneranno dietro il bancone dello show.