Dracula: da Netflix e BBC one una nuova serie tratta dal romanzo di Bram Stoker

Netflix e BBC One e annunciano la produzione di una nuova mini-serie ispirata al romanzo Dracula di Bram Stoker. La serie sarà prodotta dall'Hartswood Films (gli stessi creatori della serie BBC Sherlock) in co-produzione con BBC One e Netflix. La mini-serie, composta da 3 episodi della durata di 90 minuti ciascuno, è scritta e creata da Steven Moffat e Mark Gatiss. I tre episodi riporteranno il pubblico nel mondo di Dracula, l'iconico vampiro che ha reso la malvagità affascinante. La serie è ambientata in Transilvania nel 1897 e ha come protagonista il conte Dracula, impegnato ad architettare piani diabolici contro la Londra vittoriana.

La serie debutterà su BBC One in Gran Bretagna e su Netflix in tutti i restanti Paesi in cui il servizio è attivo. BBC Studios Distribution, che ha veicolato l'accordo con Netflix per Hartswood Films, sarà la casa di distribuzione internazionale. I co-creatori, scrittori e produttori esecutivi Steven Moffat e Mark Gatiss hanno affermato: "Ci sono sempre state storie sul grande male. Ciò che rende Dracula speciale è che Bram Stoker ha reso il male il suo stesso eroe". Charlotte Moore, BBC Director of Content, ha osservato: "Il geniale duo composto da Steven Moffat e Mark Gatiss, con Dracula, darà vita ad un evento televisivo imperdibile, trasmesso da BBC One".

Piers Wenger, Controller of BBC Drama ha aggiunto: "L'incredibile rappresentazione di Dracula creata da Steven e Marc è tanto terrificante quanto intelligente. Nelle loro mani i fan sperimenteranno il potere della creazione di Bram Stoker in modo del tutto inedito. Siamo emozionati perché collaboreremo con loro e con il visionario team di Hartswood su un'altra iconica serie britannica". Larry Tanz, Vice President, Content Acquisition di Netflix, ha affermato: "Non vediamo l'ora di portare l'incredibile storytelling di Steven Moffat e Mark Gatiss ai membri di tutto il mondo e siamo ansiosi di lavorare su una nuova serie con la BBC".

Sue Vertue, produttrice esecutiva di Hartswood Films, ha detto: "Siamo emozionati di lavorare di nuovo con la BBC e onorati che Netflix sia entrato a far parte di questo progetto".