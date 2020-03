Dracula, Goran Višnjić sarà il Conte nel pilot di The Brides

L'attore croato Goran Višnjić è stato scelto per il ruolo del conte Dracula nell'episodio pilota della serie ABC, The Brides. La star si aggiunge a Gina Torres e Katherine Reis, allo show creato dall'ideatore di Riverdale, Roberto Aguirre-Sacasa. Il personaggio viene descritto come una "reinterpretazione contemporanea e sexy di Dracula".

The Brides è un dramma familiare con protagonista tre potenti figure femminili. Con forti elementi horror, The Brides è una vampire soap che parla di donne potenti e immortali e delle cose che fanno per mantenere ricchezza, prestigio, eredità e la loro famiglia non tradizionale.

Goran Visnjic interpreterà Dracula, l'iconico e immortale vampiro, Re della Notte, che trasforma tre ragazze in tre giovani spose vampire, per poi essere lasciato cadavere nel suo castello distrutto sui Carpazi mentre le tre mogli - Cleo, Renée e Lily - fuggono alla ricerca di una nuova vita insieme. Gina Torres e Katherine Reis saranno due delle spose di Dracula.

Nel segno di Dracula: il mito del vampiro tra cinema e TV

Roberto Aguirre-Sacasa ha scritto il pilota della serie, di cui è produttore esecutivo insieme a Greg Berlanti e Sarah Schechter. Maggie Kiley si occuperà della regia.