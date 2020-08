Dracula di Bram Stoker diventa un fumetto... con Bela Lugosi

Un nuovo fumetto su Dracula, con al centro Bela Lugosi, che sarà pubblicato da Legendary Comics, uscirà ufficialmente il 6 ottobre di quest'anno. La graphic novel sarà un adattamento del film del 1931 tratto dal romanzo di Bram Stoker e userà persino l'aspetto fisico di Lugosi per il personaggio principale, il tutto con l'approvazione ufficiale degli eredi dell'attore.

Dracula, la cover del fumetto con Bela Lugosi

"Per la prima volta in assoluto il capolavoro gotico di Bram Stoker viene unito a Bela Lugosi in una graphic novel completamente nuova", si legge nella descrizione ufficiale del fumetto. "Alla fine del XIX secolo, Dracula, un antico vampiro della Transilvania, si trasferisce in Inghilterra per trovare sangue fresco e diffondere la sua malattia."

La descrizione si concluede così: "Lì incontra due donne, Lucy e Mina, che diventano il bersaglio della sua oscura ossessione. Aiutato da un gruppo di uomini coraggiosi, il professor Van Helsing arriva sulla scena e affronta il principe vampiro nelle battaglie finali tra le forze della luce e dell'oscurità."

Tra quelli in arrivo questo è soltanto l'ultimo adattamento di Dracula, dopo che la miniserie Dracula di Netflix è arrivata sulla piattaforma di streaming all'inizio di quest'anno. ABC stava anche sviluppando anche una serie moderna ispirata a Dracula chiamata The Brides, ma è stata ufficialmente cancellata il mese scorso.