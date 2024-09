Dopo La chimera Alice Rohrwacher dirigerà un film muto?

All'inizio dell'anno, La chimera di Alice Rohrwacher, presentato in anteprima a Cannes 2023, è stato distribuito negli Stati Uniti con recensioni entusiastiche, ed è ancora uno dei migliori film dell'anno.

La Rohrwacher, di origine italiana, ha mantenuto la promessa del suo gioiello del 2018 Felice come Lazzaro. In La chimera il caratteristico realismo magico della Rohrwacher ci ha fatto interpretare costantemente gli eventi che si svolgevano sullo schermo. È il tipo di film che continua a cambiare forma man mano che procede.

Se vi state chiedendo quale sarà il prossimo film della Rohrwacher, la regista ha dichiarato a Vogue che sta scrivendo una sceneggiatura per un "film muto contemporaneo". Resta da vedere se si tratta di un progetto che sta dirigendo ma, di solito, la Rohrwacher non scrive film di altri. Tutti i suoi titoli infatti sono basati da sceneggiature scritte da lei stessa.

Greta Gerwig ha adorato La chimera: "Sono innamorata di Alice Rohrwacher"

La trama de La chimera

Ambientato negli anni '80, nel mondo clandestino dei "tombaroli" e presentato in concorso a Cannes 2023, La chimera racconta di un giovane archeologo inglese (Josh O'Connor) coinvolto nel traffico clandestino di reperti archeologici. Completano il cast Isabella Rossellini, Carol Duarte, Alba Rohrwacher e Vincenzo Nemolato.

La chimera: un momento del film

La sinossi della pellicola recita: "Ognuno insegue la sua chimera senza mai riuscire ad afferrarla. Per alcuni è il sogno del guadagno facile, per altri la ricerca di un amore ideale... Di ritorno in una piccola città sul mar Tirreno, Arthur ritrova la sua sciagurata banda di tombaroli, ladri di corredi etruschi e di meraviglie archeologiche".

"Arthur ha un dono che mette al servizio della banda: sente il vuoto. Il vuoto della terra nella quale si trovano le vestigia di un mondo passato. Lo stesso vuoto che ha lasciato in lui il ricordo del suo amore perduto, Beniamina. In un viaggio avventuroso tra vivi e morti, tra boschi e città, tra feste e solitudini, si svolgono i destini intrecciati di questi personaggi, tutti alla ricerca della chimera".