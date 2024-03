Don't Forget the Lyrics! - Stai sul pezzo: Gabriele Corsi torna su Nove, anticipazioni, novità, orario

Stasera 11 marzo su Nove alle 20:25 torna Don't Forget the Lyrics!, il programma condotto da Gabriele Corsi, giunto alla quinta stagione dopo l' enorme successo di ascolti e di critica delle precedenti edizioni. Ecco le anticipazioni e le novità di questa nuova serie di episodi che vedrà i concorrenti sfidarsi in emozionanti sessioni di karaoke.

Don't Forget the Lyrics:

La musica sta per tornare per illuminare l'access prime time di NOVE con la quinta stagione di Don't Forget the Lyrics! - Stai sul pezzo. In ogni puntata del game show tre concorrenti, microfono alla mano e orchestra dal vivo si sfidano cantando le più belle canzoni della musica italiana, facendo attenzione a non dimenticarne il testo.

In ogni puntata, i concorrenti dovranno scegliere tra 6 categorie (3 di queste 6 categorie con un punteggio nascosto) esibendosi fino a quando improvvisamente la musica si fermerà e scompariranno le parole. E' in quel momento che gli sfidanti dovranno sfoderare le loro doti e dimostrare di conoscere senza esitazioni testo e melodia.

I due concorrenti che ottengono il maggior punteggio nella prima manche, proseguono nella manche del duello, ma solo uno di loro andrà alla scalata finale. Il vincitore della puntata andrà alla scalata finale per aggiudicarsi il montepremi di 5000 euro e avrà l'onore e onere di partecipare alla puntata successiva contro due nuovi sfidanti.

Ad accompagnare Gabriele Corsi nel programma, oltre alla Stai sul pezzo Band i vocalist Antonella Lo Coco e Marco Stabile e insieme a loro, tanti nuovi ospiti di puntata. Come nella scorsa stagione, alle spalle del conduttore, un gruppo di ragazzi che ballano sulle note delle canzoni che il conduttore ha ribattezzato Gli scoordinati.

Dove vedere Don't Forget the Lyrics! - Stai sul pezzo

Don't Forget the Lyrics! - Stai sul pezzo, prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery, va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:25 sul NOVE. Il programma sarà accessibile in streaming su discovery+.