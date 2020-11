Donnie Wahlberg lascia 2.000 dollari di mancia al ristorante e lancia la sfida

Donnie Wahlberg ha lasciato una mancia di oltre 2.000 dollari in un ristorante del Massachusetts, a fronte di un conto pagato di appena 35 dollari. Il locale in questione ha ringraziato l'attore sui social, che non è nuovo a questo tipo di gesti e che, come aveva già fatto a gennaio, ha lanciato la #2020tipchallenge per esortare altre persone economicamente più agiate a fare lo stesso.

In un periodo di crisi globale, c'è chi decide di fare la sua parte attraverso gesti che per numerose celebrità potrebbero essere piccoli ma che invece per qualcun altro farebbero senza dubbio la differenza. Lo sa bene Donnie Wahlberg, attore e cantante statunitense che abbiamo avuto modo di vedere anche ne Il sesto senso e nella saga di Saw nel ruolo del detective Eric Matthews, che questa settimana è stato autore di un gesto davvero lodevole. Dopo aver pagato 35 dollari per il suo pranzo al Marshland Restaurants and Bakery di Sandwich, nel Massachusetts, Donnie Wahlberg ha lasciato una mancia di 2.020 dollari, scrivendo in fondo alla ricevuta #2020tipchallenge, un hashtag per esortare altri personaggi famosi, e quindi economicamente più agiati, a fare lo stesso.

"Un ringraziamento speciale al nostro amico Donnie Wahlberg! Quando gli è stato chiesto un chiarimento a riguardo, tutto quello che ha detto è stato 'Avanti il prossimo!'", si legge nel post apparso sulla pagina Facebook del ristorante.

Fratello di Mark Wahlberg, Donnie non è nuovo a questo genere di gesti. Già a gennaio, infatti, ha lasciato un'altra mancia di 2.020 dollari dopo aver pagato un conto di 76,45 dollari presso uno dei ristoranti IHOP a St. Charles, Illinois. Anche in quel caso aveva esortato altri a partecipare alla sfida. Jenny McCarthy, moglie di Wahlberg, pubblicò una fotografia che testimoniava quanto fatto da suo marito, spiegando come stesse "iniziando il 2020 come l'uomo straordinario che è".

Donnie Wahlberg è comunque riuscito nel suo intento, poiché il suo gesto ha ispirato il proprietario di una concessionaria di automobili, Ernie Boch Jr., che a febbraio ha lasciato una mancia di 5.000 dollari rispetto ad un conto pagato di 157 dollari alla cameriera Jennifer Navaria al Seaglass Restaurant and Lounge di Salisbury. La stessa cosa ha fatto poi il proprietario di una concessionaria di auto in pensione, Greg Howe, che ha lasciato una mancia di 5.100 dollari dopo aver pagato un conto di appena 10,43 dollari presso lo Stoneforge Grill di Raynham. Insomma, tre uomini che forse credono nel karma e che hanno seguito alla lettera una massima che è divenuta molto popolare sui social network e che invita la gente a praticare "gentilezza a casaccio", senza ottenere nulla in cambio se non la piacevole convinzione di aver regalato un sorriso inaspettato a qualche sconosciuto.