Domenica Live, Franco Oppini rimprovera Alba Parietti: “Fai più la madre, non offuscare tuo figlio"

Franco Oppini ha accusato la ex moglie Alba Parietti di aver rubato la scena al figlio, Francesco Oppini, telefonando in diretta al Grande Fratello Vip 2020. È accaduto ieri nel corso di Domenica Live, ma la Parietti non ha perso tempo: inviperita dalle parole dell'ex marito, ha risposto con un lungo post su Instagram.

Per spiegare bene la vicenda è necessario tornare a venerdì scorso e raccontare cosa è successo durante la seconda puntata del Grande Fratello Vip 5. Francesco Oppini, appena entrato nella casa, ha visto un video in cui Patrizia De Blanck parlando della madre diceva: "Francesco è simpatico, è la madre che è una stronza". Dopo qualche minuto ad Alfonso Signorini è arrivata la telefonata della showgirl torinese, che ha voluto ribattere in maniera simpatica alla contessa. Francesco, all'annuncio della telefonata della madre, aveva mormorato: "Ma no...di già? Ma dai, dopo un minuto".

Ieri Franco Oppini è stato uno degli ospiti di Domenica Live, il programma di Canale 5 condotto da Barbara D'Urso. L'attore, parlando di quanto accaduto venerdì sera, non si è trattenuto dal rimproverare la sua ex moglie: "Ogni tanto, fai più la madre ed evita di essere la Parietti[...] da madre cerca di non offuscare tuo figlio". Il comico ha sottolineato, come si evince dalla clip integrale da Domenica Live, che il gesto di Alba ha tolto spazio a Francesco: "Lui ha parlato poco perché hanno parlato lei e la De Blanck".

Poco dopo Alba Parietti ha deciso di rispondergli con un lunghissimo post su Instagram. Nella prima parte lo accusa di essere stato un padre assente nel corso degli anni: "Io non credo di dovere spiegazioni a nessuno, ma oggi mi trovo a commentare mio malgrado, l'ennesimo sputtanamento immotivato da parte di Franco Oppini alla mia persona. Io credo che nel bene e nel male di essere stata una buona madre e aiutato mio figlio sempre. Sono sempre stata al suo fianco e spesso da sola. Sono stata poco ringraziata per questo, ma solo criticata e ingiustamente. Fare la madre e il padre negli anni dell'adolescenza spesso sola non e' facile. Ma Francesco è molto carino ed educato. I conflitti li hai con chi passa la vita con te non con chi vedi poco e a distanza".

Il post dell'opinionista e showgirl continua precisando che, per lasciare al figlio lo spazio che merita,: "Barbara D'Urso sa che in trasmissione non parlerò mai del Grande Fratello Vip". Rivolgendosi poi di nuovo al marito: "Perché sciacquare vecchie ruggini il primo giorno sulla pelle di Francesco? Non lo capisco, non lo capirò̀ mai. Giuro che mi viene da piangere a sentire il mio ex marito che dovrebbe sostenermi, continuare a sputtanarmi ingiustamente". Con poche parole la Parietti liquida Karina Cascella che in studio aveva applaudito le parole di Oppini: "appoggiato da personaggi piccoli e inutili come la Cascella che vivono sparlando del nulla e di ciò̀ che non conoscono".

Nel frattempo Francesco Oppini, ignaro della lite tra i due genitori, continua il suo percorso all'interno della casa. Ieri sera il commentatore delle partite della Juventus su Gold TV è finito anche in tendenza su Twitter per aver imitato la camminata di Francesca Pepe accompagnato dalle risate dei suoi coinquilini.