Franco Oppini e sua moglie Ada Alberti fanno l'amore "Otto ore al giorno"

Franco Oppini, ex marito di Alba Parietti, ha recentemente fatto delle dichiarazioni a proposito di alcuni retroscena hot relativi al suo matrimonio con Ada Alberti.

Franco Oppini, ex marito di Alba Parietti, in una lunga intervista pubblicata dal settimanale Nuovo, ha parlato della sua storia d'amore con l'astrologa Ada Alberti, facendo una dichiarazione scottante: "Il nostro segreto? Facciamo l'amore per otto ore al giorno... Una buona intesa dovrebbe essere alla base di ogni rapporto."

Ada, a proposito di questi commenti e della loro storia d'amore che ormai dura da diciotto anni, ha dichiarato: "Tra noi c'è stata fin dall'inizio una passione bruciante e io, devo dire, ho capito fin da subito che sarebbe stato al mio fianco per sempre."

Franco ha conosciuto la Alberti nei primi anni 2000 e tra di loro, secondo quanto dichiarato da entrambi, tutto è accaduto molto in fretta. L'astrologa ha confessato che a trasmetterle la passione per il suo lavoro sarebbe stato suo padre: "Questa passione mi è stata trasmessa da mio padre in quanto lui era ed è tuttora un astrologo."

Franco Oppini, durante l'intervista, ha anche parlato del figlio Francesco, nato dall'amore con Alba Parietti: "Francesco sta benissimo, è tra le sue occupazioni: fa il cronista sportivo, è tifoso della Juventus. E' un bravissimo ragazzo nonostante i genitori. Lui il frutto di due genitori molto attenti, sia Alba che io siamo sempre stati molto attenti. Lui ha un rapporto straordinario con Ada, la mia seconda moglie, ci vediamo spesso".