Domenica Live, Akash Kumar svela a Barbara D’Urso il segreto dei suoi occhi

Akash Kumar incalzato da Barbara D'Urso a Domenica Live ha svelato il segreto dei suoi occhi: il modello ha affermato di non essersi sottoposto a nessuna operazione e che la foto che gira su internet è stata photoshoppata.

L'isola dei famosi 2021 ha regalato ad Akash Kumar una popolarità inaspettata, il modello ha fatto parlare di sé soprattutto per il colore dei suoi occhi. Sono stati proprio gli ospiti del salotto pomeridiano di Barbara D'Urso a sollevare i primi dubbi sull'autenticità del colore azzurro che caratterizza lo sguardo del modello. Nel corso di Pomeriggio 5 Giacomo Urtis aveva detto: "Ragazzi però io lui me lo ricordavo che aveva gli occhi scuri. Visto così sembra un intervento. Questa è un'operazione che non si fa in Europa perché è vietata, si fa in Marocco. Questa pratica si chiama BrightOcular. Inseriscono un disco di un altro colore dentro l'occhio".

Pochi giorni dopo, sempre nella trasmissione della conduttrice partenopea, era stata fatta vedere una foto in cui Akash Kumar aveva gli occhi scuri. Ieri l'ex naufrago è stato ospite di Barbara D'Urso e ha voluto dire la verità su quella foto, come potete vedere in questo video. "Regia fate un ingrandimento su questa foto con l'occhio nero - ha detto lo stesso Akash - Se voi vedete qui, vedete che l'occhio è chiaro ed è stato photoshoppato e se fate zoom si vede. Questo sotto è un occhio chiaro modificato, certo che sono io e si vede. Qualcuno ha scurito il colore azzurro, è incredibile".

Akash Kumar ha poi respinto le accuse di Urtis: "Ma poi da che pulpito Urtis, cioè. Plastica che cade. Non vorrei dire niente, Giacomo Urtis che mi dice a me questo? Da che pulpito, lui tutto meches e tutto... Non può dire queste cose, non avrei fatto le campagne più grandi del mondo se avessi fatto quella roba lì".

Barbara D'Urso ha chiesto a Kumar anche di una foto pubblicata dal modello su Instagram e cancellata dopo poche ore. Nel post si vedeva una donna indiana con in braccio un bambino con gli occhi azzurri, nella caption c'era scritto: "quello in foto sono io e quella accanto a me è mia zia che è morta". La foto si trova cercando su internet 'bambino indiano con gli occhi azzurri' (indian kids with blue eyes) e molti non hanno creduto che il soggetto dello scatto fosse proprio Kumar, che a Barbara ha detto: "sono io il bambino di quella foto e quella è mia zia. Contro di me solo invidia".

Barbara D'Urso alla fine dell'intervista ha invitato Kumar alla prossima puntata di Domenica Live "ti accontentiamo facciamo l'ingrandimento dell'occhio, come tu hai chiesto, andiamo a scoprire se veramente, come tu hai detto, i tuoi occhi sotto sono azzurri", anche se molti utenti sui social chiedono l'utilizzo della macchina della verità dell'Alabama.