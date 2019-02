Domenica In, Serena Rossi riceve la proposta di matrimonio in diretta!

Marica Lancellotti

Una giornata che Serena Rossi non dimenticherà facilmente: l'attrice napoletana, reduce dal successo di Io sono Mia, è stata ospite a Domenica In nel salotto di Mara Venier, dove, oltre agli applausi del pubblico, ha ricevuto anche la proposta di matrimonio in diretta del compagno Davide Devenuto.

I due si sono conosciuti sul set di Un posto al Sole, stanno insieme dal 2008 nel 2016 sono diventati genitori del piccolo Diego. La proposta è arrivata in maniera un po' inusuale, durante la diretta, proprio mentre l'attrice e cantante stava raccontando della propria famiglia. Una telefonata ha interrotto la chiacchierata tra Serena Rossi e Mara Venier: dall'altro capo del telefono c'era proprio Davide Devenuto che si è dichiarato pronto, dopo tanti anni d'amore, a convolare a nozze con la sua Serena. Che continuava a rimanere piuttosto incredula fino a quando Mara Venier in persona non ha fissato una data per il grande giorno: settembre 2019.

Le sorprese, però, non sono finite per la Rossi nel pomeriggio di Rai1: osannata dal pubblico e dalla critica per l'interpretazione di Mia Martini nel biopic andato in onda sul primo canale RAI (trovate qui la nostra recensione di Io sono Mia), Serena Rossi ha incontrato Olivia, sorella minore di Mia Martini e Loredana Bertè, che le ha donato la prima chitarra appartenuta alla cantautrice.