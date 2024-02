Domenica In su Rai 1, ospiti di Mara Venier del 4 febbraio: Amadeus e Maria Sole Tognazzi

Oggi 4 febbraio nuovo appuntamento con Domenica in: ecco gli ospiti di Mara Venier che ci faranno compagnia nel pomeriggio di Rai 1

Oggi 4 febbraio 2024 su Rai 1 e su Rai Italia dalle 14:00 andrà in onda la ventunesima puntata di Domenica In, condotta da Mara Venier. La conduttrice accoglierà nello studio tantissimi ospiti che animeranno il pomeriggio della rete ammiraglia Rai. Il talk torna a ripercorrere la storia del Festival di Sanremo. Mara si collegherà con l'Ariston per conoscere le ultime novità della kermesse canora.

Domenica in: Ospiti e anticipazioni

Domenica 4 febbraio, a partire dalle 14:00 su Rai Uno, va in onda una nuova puntata di Domenica In condotta da Mara Venier. La conduttrice intervisterà Amadeus dal Teatro Ariston di Sanremo, per alcune anticipazioni e curiosità, a 48 ore dall'inizio del 74° Festival della Canzone Italiana.

Tutti Pazzi per Sanremo

A seguire saranno ospiti a Domenica In, alcuni dei cantanti che hanno fatto la storia della kermesse musicale e che si esibiranno con le canzoni che negli anni hanno presentato con successo sul palco dell'Ariston.

Questa settimana ascolteremo: Fausto Leali, Bobby Solo, Maurizio Vandelli, Tony Dallara, Wilma De Angelis, I Dik Dik, Nicola Di Bari, Marina Occhiena, Wilma Goich, Michele e Mal. In studio, in qualità di opinionista, anche Marino Bartoletti.

Altri ospiti musicali

Il cantante italo-americano Alfio Bonanno canterà poi Il Mondo, celebre brano del 1965 di Jimmy Fontana, mentre Filippo Graziani, figlio dell'indimenticabile Ivan Graziani, si esibirà con una bella interpretazione del brano Lugano Addio.

La regista Maria Sole Tognazzi

Infine, Maria Sole Tognazzi, nelle sale con il film Dieci Minuti da lei diretto e scritto insieme a Francesca Archibugi. La pellicola con Barbara Ronchi è Fotinì Peluso è uscita nelle sale il 25 gennaio. Su Movieplayer potete leggere la nostra recensione di Dieci Minuti.