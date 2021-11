Domenica In: gli ospiti di oggi su Rai1, nel ricordo di Giampiero Galeazzi

Domenica In e Mara Venier tornano oggi su Rai1, alle 14:00 in punto, con una nuova puntata che si aprirà nel ricordo di Giampiero Galeazzi: tra gli ospiti di domenica 14 novembre 2021 anche Arisa.

Domenica In e Mara Venier tornano oggi su Rai1, dalle ore 14:00, in diretta dagli Studi "Fabrizio Frizzi" di Roma, con la nona puntata della nuova stagione.

In apertura ci sarà un ampio spazio dedicato alla scomparsa di Giampiero Galeazzi - avvenuta lo scorso 12 novembre 2021 -, indimenticabile giornalista e commentatore sportivo della Rai e compagno inseparabile di Mara Venier nelle edizioni di "Domenica In" dal 1992 al 1999.

Tra gli ospiti in studio di questa domenica 14 novembre ci saranno Valeria Fabrizi, che si racconterà tra carriera e vita privata, oltre a ripercorrere la sua attuale esperienza a "Ballando con le Stelle". Arisa, altra protagonista della nuova edizione di "Ballando", ripercorrerà la sua carriera artistica esibendosi nella interpretazione di alcuni dei suoi maggiori successi.

Pierpaolo Pretelli si esibirà in un numero coreografico dedicato a John Travolta e condurrà insieme a Mara Venier il nuovo gioco telefonico, coinvolgendo il pubblico da casa.

Per lo spazio informativo su virus e vaccini, in studio ci saranno il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri e il professor Francesco Le Foche, immunologo clinico, mentre in collegamento ci saranno la professoressa Ilaria Capua e il giornalista Alessandro Sallusti, direttore di del quotidiano Libero.