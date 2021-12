Domenica In: ospiti Monica Bellucci e Zucchero, oggi su Rai1

Domenica In e Mara Venier tornano oggi su Rai1, alle 14:00 in punto, con una nuova puntata: tra gli ospiti di domenica 19 dicembre 2021 anche Monica Bellucci e Zucchero.

Domenica In torna oggi su Rai1, dalle ore 14:00, in diretta dagli Studi "Fabrizio Frizzi" di Roma, con la quattordicesima puntata e l'immancabile conduzione di Mara Venier.

Ospiti di questo appuntamento Monica Bellucci, Il Volo, Zucchero, Arisa e Pierpaolo Pretelli.

La Bellucci si racconterà tra carriera e vita privata per poi presentare il film La Befana vien di notte 2 - Le origini, al cinema dal 30 dicembre, per la regia di Paola Randi.

Il Volo interverrà per cantare il brano "E più ti penso", colonna sonora del film Malèna, di cui è protagonista proprio Monica Bellucci, e per annunciare la loro partecipazione straordinaria alla prossima puntata di 'Domenica in', il 26 dicembre prossimo.

Grande attesa poi, per Zucchero, che darà vita ad una vera e propria performance 'live' accompagnato dalla sua band. L'artista amatissimo in tutto il mondo si esibirà cantando alcuni brani tratti dal suo nuovo album 'Discover', che contiene anche alcune canzoni di grandi artisti e gruppi come gli U2, I Genesis e i Coldplay.

Per il talk su Ballando con le stelle arriveranno in studio i primi 3 classificati alla finale, mentre gli opinionisti saranno Guillermo Mariotto, Elisa Isoardi, Bruno Vespa e Rossella Erra. Infine, Pierpaolo Pretelli si esibirà sulle note di "Feliz Navidad", con il corpo di ballo di "Domenica In".