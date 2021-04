Domenica In oggi su Rai1: ospiti Cristiano Malgioglio e Romina Power

Domenica In non ci lascia soli in questa Pasqua 2021: Mara Venier torna oggi su Rai1 alle 14:00 con ospiti in studio e in collegamento per la trentesima puntata di stagione, in diretta dagli Studi 'Fabrizio Frizzi' di Roma e condotta da Mara Venier.

Tra gli ospiti: in apertura, interverrà il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri per parlare della campagna di vaccinazione e dell'arrivo dei nuovi vaccini. Il Prof. Fracesco Le Foche, immunologo clinico del Policlinico 'Umberto I' di Roma, farà il punto sui vaccini attualmente a disposizione nel nostro Paese e sulla nuove terapie con gli anticorpi monoclonali. In collegamento ci saranno Orietta Berti e Katia Ricciarelli, entrambe in attesa di fare il vaccino, mentre in studio ci sarà Giovanna Ralli.

A seguire, Cristiano Malgioglio si racconterà tra carriera e vita privata per poi esibirsi con alcuni dei suoi successi, mentre Romina Power si collegherà da Cellino San Marco per raccontare come sta trascorrendo la Pasqua.

Enrico Papi sarà protagonista di una intervista sulla sua carriera per poi esibirsi in un gioco musicale insieme alla stessa Mara Venier e Cristiano Malgioglio.

Infine, l'imitatore Vincenzo De Lucia si esibirà con alcuni dei suoi personaggi.