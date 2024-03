Domenica In oggi su Rai 1, Laura Morante e Roberto Vecchioni, ospiti di Mara Venier nella puntata del 10 marzo

Oggi 10 marzo 2024 su Rai 1 e su Rai Italia dalle 14:00 andrà in onda un nuovo appuntamento con Domenica In, condotta da Mara Venier che accoglierà nello studio tantissimi ospiti che animeranno il pomeriggio della rete ammiraglia Rai.

Domenica in: Ospiti e anticipazioni del 10 marzo

Domenica 10 marzo, a partire dalle 14:00 su Rai Uno, va in onda una nuova puntata di Domenica In condotta da Mara Venier. La conduttrice intervisterà Luisa Ranieri, protagonista del film Tv dedicato ad Alda Merini.

Spazio alla musica italiana

Oggi Domenica In si apre con uno spazio dedicato alle più belle canzoni della musica italiana. Tanti gli ospiti presenti in studio: Bobby Solo, Maurizio Vandelli, Nino Buonocore, Marco Ferradini, Pierdavide Carone, Tiziana Rivale, Tony Dallara, Sandro Giacobbe e i Jalisse. Mara Venier sarà affiancata da Pino Strabioli in veste di opinionista ed esperto musicale.

Roberto Vecchioni

Ospite del 10 marzo Roberto Vecchioni, che abbiamo visto duettare a Sanremo 2024 con Alfa sulle note di Sogna, Ragazzo, sogna. Il cantautore presenterà Tra il silenzio e il tuono, il suo ultimo libro autobiografico. Vecchioni si esibirà con il brano "Chiamami ancora amore", con il quale vinse Sanremo nel 2011.

Laura Morante

L'attrice Laura Morante presenta, invece, il film per la tv Folle d' amore, sulla vita e le opere della poetessa Alda Merini, di cui è protagonista per la regia di Roberto Faenza, in onda giovedì 14 marzo su Rai 1.

Alberto Matano

Alberto Matano sarà in collegamento per darci le anticipazioni sullo speciale La Notte degli Oscar 2024, in onda stasera domenica 10 marzo, a partire dalle 23.30 in diretta su Rai 1. Il conduttore sarà affiancato da numerosi ospiti, alcuni dei quali saranno rivelati nel programma di Mara Venier.

Maninni

Ancora musica con il cantautore Maninni, l'ex cantante di Amici ha partecipato a Sanremo 2024 con il brano Spettacolare che riproporrà oggi pomeriggio negli studi Fabrizio Frizzi di Roma.

Alketa Vejsiu

Infine, Mara Venier accoglierà nel suo salotto Alketa Vejsiu, cantante e conduttrice televisiva albanese nota al pubblico italiano per aver co-condotto la seconda serata del Festival di Sanremo 2020 insieme ad Amadeus e Georgina Rodriguez.