Domenica In oggi su Rai 1, Barbara D’Urso e Luisa Ranieri, ospiti di Mara Venier nella puntata del 3 marzo

Oggi 3 marzo nuovo appuntamento con Domenica in: ecco gli ospiti di Mara Venier che ci faranno compagnia nel pomeriggio di Rai 1.

Oggi 3 marzo 2024 su Rai 1 e su Rai Italia dalle 14:00 andrà in onda un nuovo appuntamento con Domenica In, condotta da Mara Venier che accoglierà nello studio tantissimi ospiti che animeranno il pomeriggio della rete ammiraglia Rai.

Domenica in: Ospiti e anticipazioni del 3 marzo

Domenica 3 marzo, a partire dalle 14:00 su Rai Uno, va in onda una nuova puntata di Domenica In condotta da Mara Venier. La conduttrice intervisterà Barbara D'Urso, che ritorna dopo una lunga assenza negli studi dell'Azienda di Viale Mazzini.

Barbara D'Urso

Barbara D'Urso si racconterà a Mara Venier tra carriera e vita privata. Dopo la fine della sua esperienza a Pomeriggio 5 su Canale 5, la conduttrice napoletana potrebbe tornare sul piccolo schermo proprio sui canali Rai, molti oggi si aspettano rivelazioni importanti dopo i rumors delle ultime ore.

Luisa Ranieri

Ospite anche l'attrice Luisa Ranieri, che interverrà per presentare la serie tv Lolita Lobosco 3, ispirata ai romanzi di Gabriella Genisi. La serie ritorna domani, lunedì 4 marzo su Rai 1 e ci terrà compagnia per quattro settimane.

Alessandro Cattelan

Tra gli ospiti di oggi anche Alessandro Cattelan, protagonista di una divertente intervista nella quale ripercorrerà alcuni momenti della sua carriera. Il conduttore presenterà anche le prossime puntate del programma Stasera c'è Cattelan, in onda il martedì e il mercoledì in seconda serata su Rai 2.

70 anni della Rai: Michele Guardì

Per celebrare i 70 anni della Rai, spazio a Michele Guardì, autore, regista e ideatore di importanti programmi per la Rai, tra cui I fatti vostri. Con lui, in studio, anche alcuni conduttori e volti noti di suoi celebri format: Paola Perego, Tiberio Timperi, Enrica Bonaccorti e Paolo Fox.

Per Michele Guardì sarà anche l'occasione per parlare del suo nuovo romanzo dal titolo "La Ciantona", neologismo che sta per sovrapposizione di voci senza che sia chiaro il senso delle parole che vengono pronunciate.