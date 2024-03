Domenica In, gli ospiti di oggi su Rai 1: da Gianna Nannini a Francesca Fagnani e Sal Da Vinci

Oggi 31 marzo nuovo appuntamento con Domenica in: ecco gli ospiti di Mara Venier che ci faranno compagnia nel pomeriggio di Rai 1.

Domenica 31 marzo, a partire dalle 14:00 su Rai Uno, si rinnova l'appuntamento con Domenica In, il programma di intrattenimento condotto per la sesta volta consecutiva da Mara Venier. In studio, tra gli altri, Gianna Nannini.

Gianna Nannini

Sarà Gianna Nannini ad aprire la puntata di Domenica In. L'artista interverrà per presentare il suo nuovo album 'Sei nell'anima', e per interpretare due brani: "Io voglio te" e "Silenzio".

Antonio Albanese e Virginia Raffaele

Ospiti anche Antonio Albanese e Virginia Raffaele per presentare il nuovo film che li vede insieme, Un mondo a parte, uscito il 28 marzo. Con loro il regista Riccardo Milani e alcuni bambini protagonisti della pellicola. La recensione di Un mondo a parte.

Francesca Fagnani

Francesca Fagnani sarà ospite di Mara Venier per dare alcune anticipazioni della nuova edizione di Belve. Il programma torna martedì 2 aprile su Rai 2, i primi ospiti saranno Carla Bruni, Matteo Salvini e Loredana Bertè.

Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo

Per lo spazio dedicato alla Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo, in studio Franco e Andrea Antonello, Nico Acampora fondatore di 'PizzAut', Don Antonio Mazzi in collegamento dalla Comunità Exodus dell'Isola d'Elba e il cantautore Manuel Pia che si esibirà con il brano "I bambini delle fate".

Sal Da Vinci

Spazio alla musica con Sal Da Vinci che canterà "Vera", un suo successo del 1994 con il quale vinse il Festival Italiano di Musica. L'artista il 2-13-14 aprile sarà di scena all'Augusteo di Napoli con Sal Da Vinci Stories.