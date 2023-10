Domenica In: Miriam Leone ed Emma Marrone tra gli ospiti di domenica 22 ottobre

Domenica In torna su Rai 1 oggi alle 14:00 con tanti ospiti e interviste esclusive: tra i vip attesi in studio anche Miriam Leone ed Emma Marrone.

Domenica In torna oggi, domenica 22 ottobre, su Rai 1 alle 14:00, con una nuova puntata come sempre condotta da Mara Venier. Questa settimana si inaugura lo spazio, ormai consueto negli anni, dedicato a Ballando con le stelle, che ha esordito ieri sera con ascolti al di sotto delle attese, fermandosi a poco più di 3,2 milioni di spettatori e consegnando così la vittoria a Tu sì que vales.

Ospiti di domenica 22 ottobre 2023

Roma Film Festival edizione 2023, Monica Bellucci e Miriam Leone in una foto dal Red Carpet

In studio ci saranno tre concorrenti: Antonio Caprarica, Ricky Tognazzi e Rosanna Lambertucci, mentre in qualità di opinionisti ci saranno Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto e Simona Izzo ed Alberto Matano in collegamento telefonico.

Zucchero sarà presente in studio per presentare il docu-film dal titolo Zucchero Sugar Fornaciari, che racconta la sua carriera e le collaborazioni internazionali, da Bono a Sting, Pavarotti, Paul Young e tanti altri.

Emma Marrone sarà protagonista di un'ampia intervista e si esibirà in studio con due singoli già in vetta alle classifiche, dal titolo "Iniziamo dalla fine" e "Mezzo Mondo". Paola Turci si racconterà tra carriera e vita privata, oltre ad esibirsi cantando una delle sue canzoni più conosciute al grande pubblico: "Fatti bella per te". Sarà, inoltre, ospite l'attrice Miriam Leone, che si racconterà tra nuovi progetti professionali e la futura maternità.