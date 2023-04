Domenica In con Mara Venier, gli ospiti di oggi 16 aprile: Teo Teocoli e il caso di Denise Pipitone

Oggi, 16 aprile, come di consueto, Mara Venier condurrà il programma televisivo Domenica In su Rai 1 e Rai Italia alle 14:00, facendo compagnia agli spettatori italiani con una serie di ospiti che si alterneranno nel suo salotto. In questa puntata, la conduttrice celebrerà gli splendidi anni '70 e '80 e discuterà con Piera Maggio, la madre della piccola Denise Pipitone, del tragico caso della bambina scomparsa e mai ritrovata.

Renato Pozzetto, Cochi Ponzoni, Teo Teocoli, Massimo Boldi, Enrico Beruschi e Paolo Jannacci sono gli ospiti a sorpresa della nuova puntata di Domenica in . Insieme a Mara Venier, in diretta dagli Studi 'Fabrizio Frizzi' di Roma, ripercorreranno gli anni del mitico 'Derby Club' di Milano, lo storico cabaret nel quale tra gli anni '70 e '80 si sono esibiti tanti artisti e comici diventati poi famosi al cinema e in tv. Paolo Jannacci, ricorderà il papà, Enzo Jannacci, scomparso 10 anni fa e si esibirà al pianoforte con alcuni successi come "Vincenzina e la fabbrica" e "E la vita, la vita".

In studio poi, Piera Maggio, la mamma della piccola Denise Pipitone, scomparsa il 1° settembre 2004 a Mazara del Vallo, che rinnoverà il suo accorato appello perché non venga archiviata l'inchiesta volta a fare luce sul misterioso rapimento della piccola Denise e presenterà il libro 'Denise, per te con tutte le mie forze', uscito in questi giorni.

Elisabetta Gregoraci, showgirl e mamma di Nathan Falco, si racconterà tra carriera e vita privata, assieme al suo papà, Mario Gregoraci. Stefania Pezzopane, ex Presidente della Provincia dell'Aquila, salita alle cronache per la sua storia d'amore con l'ex modello Simone Coccia Colaiuta, racconterà i 9 anni trascorsi insieme e la fine ufficiale della loro storia. Rocco Hunt, si esibirà infine, con il suo nuovo singolo "Non litighiamo più", uscito in questi giorni e già in vetta nelle classifiche dei singoli più scaricati.