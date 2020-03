Domenica in Giallo: il ciclo di gialli in prima tv da oggi su Rai2

Rai2 presenta Domenica in Giallo: da oggi alle 14:00 un appuntamento per le famiglie, tra intrighi e suspense, dedicato agli amanti del giallo e del mistero.

Rai2 cambia la sua programmazione e da oggi a partire dalle 14.00 inaugura il ciclo di gialli 'light crime', tv-movie in prima visione assoluta, sotto la denominazione Domenica in giallo. Un appuntamento per le famiglie, tra intrighi e suspense, rigorosamente dedicato agli amanti del giallo e del mistero.

Alle 14.00 si parte con Le indagini di Ruby Herring: Ruby (Taylor Cole) è una reporter dal grande fiuto che grazie all' aiuto di un aitante detective, Jake (Stephen Huszar), riuscirà a risolvere diversi casi di cronaca. Alle 15.30 è la volta dell'avvocatessa Claire Darrow (Kimberly Williams-Paisley) in Darrow & Darrow, mamma single che con l'arguzia riesce a non perdere un caso in tribunale malgrado una madre assillante (Wendie Malick) e la distrazione di un affascinante assistente procuratore (Tom Cavanagh).

Alle 17.00 faremo la conoscenza di Emma Fielding (Courtney Thorne-Smith) esperta archeologa che viene coinvolta in una serie di casi irrisolti, improvvisandosi provetta detective. L'aiuta l'agente speciale Jim Connor (James Tupper). Il ciclo 'Domenica in giallo' proseguirà anche domenica 29 marzo e 5 aprile, con una programmazione tutta in prima visione per gli appassionati del mistero.