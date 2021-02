Domani è domenica: lo show di Samanta Togni da oggi su Rai2

Domani è domenica! sarà il nuovo appuntamento del sabato di Rai2, in onda a partire da oggi alle 12.20. Un rotocalco settimanale condotto da Samanta Togni, per raccontare come gli italiani trascorrono il loro tempo libero. Un viaggio nella cucina, nei libri, nei ricordi e nelle tante proposte per passare serenamente il fine settimana, anche in un momento storico così delicato.

Insieme incontreremo ospiti e ci collegheremo da ogni parte del Paese: un'Italia vitale che cambia ma sempre legata alle sue tradizioni. Sapori, luoghi e personaggi, di ieri e di oggi. Con consigli e suggerimenti per ritrovare insieme il piacere di assaporare una domenica. Samanta Togni, al suo esordio come conduttrice, sarà un'iniezione di energia e freschezza, che ci porterà per mano alla scoperta di come vivere al meglio il tempo libero, tra musica, storia, letteratura, passatempi... E cibo. La domenica italiana è infatti anche cucina: protagonista ai fornelli sarà Angelica Sepe, che realizzerà per noi un piatto della domenica della tradizione italiana.

Ospite della prima puntata sarà Tosca D'Aquino, che ci racconterà le sue passioni e i suoi hobby e con lei sfoglieremo l'album dei ricordi della sua infanzia. Con la nostra inviata Roberta Cannata, andremo alla scoperta di proposte per il fine settimana nelle Marche, al castello di Gradara e a Parco San Bartolo (PU). Infine tanti suggerimenti e consigli utili per attività divertenti e "romantiche" in vista di San Valentino. Ogni puntata durerà 50 minuti ad eccezione della prima.