Dolci di Pasqua: gli speciali sulla pasticceria italiana oggi su Sky

Sal De Riso, Luigi Biasetto, Andrea Tortora e Roberto Rinaldini, quattro tra i più celebri pasticceri d'Italia, sono i protagonisti della seconda edizione di Dolci di Pasqua, in onda oggi su Sky Uno e NOW alle ore 17.50 (in replica il 28 marzo alle 11.30, il 3 aprile alle 17.50 e il 4 aprile alle 10.40) e in chiaro su TV8 il 3 e il 4 aprile alle 11.30. Gli speciali dedicati alle tradizioni culinarie pasquali si snodano in un gustoso viaggio lungo tutta la penisola.

Dolci di Pasqua torna con la seconda edizione e ci conduce alla festività più dolce dell'anno attraverso la scoperta delle prelibatezze dolciarie italiane e delle interpretazioni creative dei quattro celebri pasticceri. Le puntate sono un mosaico di sapori, una sinfonia di profumi, un'esplosione di sfumature e curiosità sulle tradizioni pasquali del Belpaese. Ampio spazio viene dato ai Maestri Pasticceri nelle vesti di quattro narratori d'eccezione: il Re della Costiera Amalfitana Sal De Riso, lo Stilista del Dolce Roberto Rinaldini, il Campione del Mondo Luigi Biasetto e il volto della pasticceria contemporanea Andrea Tortora.

La prima tappa è Minori e l'episodio d'apertura vede protagonisti Sal De Riso e la splendida Costiera Amalfitana che, coi suoi profumi inconfondibili e sapori unici, ha da sempre influenzato la produzione del celebre pasticcere. Gli ingredienti di prima qualità del territorio sono all'origine della nuova creazione pasquale di Sal De Riso, presentata durante lo speciale: Vento di Primavera. Nella seconda tappa della prima puntata il tour più dolce della tv risale la penisola fino a Padova per far visita a Luigi Biasetto, formatosi in Belgio. Le sue invenzioni nascono proprio dall'armonia tra le influenze nord-europee e l'eleganza classica degli artisti veneziani, tra i segreti delle rinomate cioccolaterie di Bruxelles e la tradizione culinaria veneta. Un patrimonio di cui fanno parte anche le Fugasse, lievitati tipici dove si narra venisse nascosto l'anello di fidanzamento per le proprie compagne. Durante la puntata la creatività, la razionalità e l'eleganza del Campione del Mondo Biasetto confluiscono nel goloso Colosseo ricoperto di cioccolato.

Il viaggio nella tradizione dolciaria italiana prosegue sulle rive del Lago di Garda, dove il volto della pasticceria contemporanea Andrea Tortora racconta di come si è divertito a sperimentare con l'oggetto più classico delle celebrazioni pasquali, quello che per lui ne è la sintesi e l'emblema: l'Uovo di Cioccolata. Tortora mira ad esaltare la sostanza e il gusto delle sue creazioni, puntando all'essenzialità. Durante lo speciale si assiste alla preparazione di una prelibatezza ideale per il risveglio, una rivisitazione del Buchteln, denominata La Colazione di Andrea. Il tour pasquale si conclude sbarcando a Rimini, dove Roberto Rinaldini svela i segreti delle ciambelle preparate dalle azdore, regine della Pasqua in Riviera Romagnola. L'ascesa del pasticcere, protagonista dell'ultima parte degli speciali, è cominciata dall'ex-albergo di famiglia. Il suo estro visionario lo ha portato ad aprire punti vendita in tutta Europa e a creare prelibatezze uniche tanto per il palato quanto per la vista. Dolci di Pasqua termina con la preparazione della torta al pistacchio Robert Rabbit, sua ultima invenzione.