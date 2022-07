Doja Cat prende in giro Amber Heard in un esilarante video su TikTok

Doja Cat ha recentemente scelto TikTok per prendere in giro la testimonianza di Amber Heard, che ha letteralmente dominato i social per settimane durante il suo processo contro Johnny Depp, in cui l'attrice affermava che il suo "cane aveva calpestato un'ape".

Doja ha iniziato la sua storia su TikTok descrivendo come il suo cane avesse calpestato un'ape mentre giocava nell'erba fiori dalla sua porta di casa. Amala Ratna Zandile Dlamini, il vero nome della nota cantante, ha continuato dicendo: "Sai che ore sono", prima di imitare i gesti e la testimonianza di Amber.

La rapper è recentemente finita al centro di una polemica online dopo che un attore di Stranger Things è andato in tendenza sui social media. L'interprete di Eddie Munson, Joseph Quinn, è apparso in un tweet con la seguente didascalia: "Doja guarda com'è bello Joseph Quinn".

Doja Cat deve aver visto il tweet perché poche ore dopo ha contattato Noah Schnapp attraverso Instagram per chiedergli di metterla in contatto con Quinn. Schapp, in seguito, ha condiviso sui social la sua conversazione con la cantante che, dopo essersi arrabbiata con lui, ha perso ben 200k follower.