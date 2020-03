DOC – Nelle tue mani, Luca Argentero: "Abbiamo interrotto le riprese della fiction"

Le riprese di DOC - Nelle tue mani, la fiction con Luca Argentero, sono state interrotte a causa del Coronavirus. L'attore torinese lo ha detto a Domenica In annunciando che il finale andrà in onda in autunno.

Giovedì su RAI 1 parte la nuova fiction DOC - Nelle tue mani, con protagonista Luca Argentero, nei panni di un dottore che perde la memoria dei suoi ultimi dodici anni di vita a causa di un trauma cerebrale. L'attore, ospite di Domenica in, ha raccontato che le riprese della fiction sono state interrotte per l'emergenza Coronavirus:"Noi stavamo finendo di girare e poi come tanti siamo stati colti da questa emergenza - ha detto Luca- Abbiamo le prime quattro puntate pronte e poi in autunno ci sarà il gran finale di stagione". Argentero parla della fiction, tratta da una storia vera "È una storia vera e incredibile. Ho avuto la fortuna di conoscere Pierdante Piccioni. È un primario che lavora tra Lodi e Codogno. Nella realtà ha avuto un incidente, nella fiction Andrea Fanti riceve un colpo di pistola alla testa e perde 12 anni di memoria".

Luca Argentero si è soffermato sull'emergenza Coronavirus "Sono vicino a Città della Pieve, ho questo grande fortuna di aver scelto di vivere in una casa con un grande pezzo di terra e in questi giorni mi è molto d'aiuto". L'attore torinese diventerà padre tra poche settimane "avremo voluto vivere questo momento in maniera più serena, ma ci proietta verso un futuro diverso, non c'è niente di meglio che pensare alla vita". Alla fine saluta gli spettatori annunciandone il sesso "sarà una femmina e so solo che sarò rovinato".