DNEG, che si occupa degli effetti speciali di Dune, ha chiesto al suo staff di ridurre i propri stipendi

DNEG, che si occupa degli effetti speciali del film Dune, ha chiesto ai suoi dipendenti di accettare un taglio del 25% del proprio salario o di aderire a un programma di aiuti.

Il lavoro durante gli scioperi degli sceneggiatori e degli attori è infatti diminuito in modo significativo, situazione che ha messo in crisi l'azienda.

Una situazione economicamente difficile

Secondo le fonti del sito Deadline, se i dipendenti non saranno d'accordo con la proposta potrebbero vedere i propri contratti concludersi prima del previsto.

DNEG ha oltre 10.000 dipendenti in tutto il mondo e i tagli allo stipendio dovrebbero durare sette mesi, con una percentuale che dipende dalla somma ricevuta. Chi non si può permettere una diminuzione dei propri guadagni può accedere a un prestito che dovrà restituire in tre anni senza interessi.

Un comunicato di DNEG sostiene che la scelta permetterà di mantenere il numero minimo di lavori durante il periodo di difficoltà. I sindacati e i lavoratori hanno tuttavia criticato la richiesta sostenendo che siano stati dati solo 11 giorni per prendere una decisione e che lo staff rischia di perdere il proprio lavoro.

Le polemiche

Il sindacato britannico Bectu, che si occupa anche di Animazione ed effetti speciali, lunedì proporrà un incontro su Zoom per rispondere alle domande di chi è in difficoltà e ha ribadito che è illegale imporre un taglio agli stipendi senza consenso. DNEG sostiene che la decisione non sia stata presa con leggerezza e siano state valutate varie possibilità per poter continuare a versare gli stipendi ai dipendenti durante un periodo difficile. La proposta viene considerata la migliore a disposizione in questo momento e avrebbe l'obiettivo di minimizzare l'impatto degli scioperi sullo staff e impedire la riduzione della forza lavoro.