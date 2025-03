Dito Montiel spiega in che modo Robert Downey Jr gli ha cambiato la vita

Il regista Dito Montiel ha rivelato in una recente intervista come Robert Downey Jr abbia avuto un ruolo essenziale nella sua carriera nel mondo del cinema.

Il filmmaker sta attualmente promuovendo il film Riff Raff, che può contare su un cast stellare che comprende anche Jennifer Coolidge e Bill Murray, ed è stato intervistato da ComingSoon, ricordando uno dei momenti più importanti della sua esperienza nel settore.

L'inizio della carriera del regista

Dito Montiel ha infatti ricordato come ha portato sul grande schermo il suo libro Guida per riconoscere i tuoi santi. Il regista, dopo aver ricordato le origini della sua famiglia e come il padre fosse nato in Nicaragua e riparasse macchine da scrivere, ha sottolineato: "Ho scritto quel libro con la penna. E lavoravo a Tower Records con un tizio che lo ha fatto uscire. E sarei sorpreso se scoprissi che 10 persone avevano letto il libro originale".

Dito ha quindi rivelato: "Ma stavo lavorando in uno studio musicale, e Robert Downey Jr. stava incidendo dei brani proprio in quegli spazi. Quindi è venuto e ci conoscevamo già un po' essendoci incrociati più volte a New York. Ed è stato lui a dire: 'Oh, dovremmo fare un film'".

Il regista Dito Montiel

Il filmmaker ha ribadito che non avrebbe mai pensato di poter avere una possibilità di lavorare nel mondo del cinema: "Io e il ragazzo che è finito per essere, anche attualmente, il mio montatore, lavoravamo in uno spazio per il doppiaggio e ci divertivamo a usare iMovie perché era una cosa gratis per fare il montaggio, realizzando semplicemente idee strane, senza immaginare che un giorno avremmo avuto un'occasione per realizzare un film".

Montiel ha proseguito il suo racconto: "Ed è stato uno di quei momenti fortunati incredibili. La versione breve di quella storia folle è che ho scritto questa sceneggiatura ridicola. Non avevo assolutamente idea di come si scrivesse uno script. Non avevo mai immaginato di farlo. All'epoca pensavo che INT volesse dire 'introducendo'. Ma è in realtà per le scene girate all'interno. E che EXTI fosse uscita. E invece erano le sequenze girate all'esterno. Ci sono tutte queste lezioni che devi apprendere lungo la strada. E sono stato davvero fortunato che una donna chiamata Leslie Ang, che non ho ancora incontrato anche se le devo molto, abbia apprezzato il mio folle e ridicolo script di circa 150 pagine. Era un disastro totale, ma immagino ci abbia trovato qualcosa di interessante perché lo ha dato a Michelle Satter, che è alla guida di Sundance Labs".

Il ruolo di Downey Jr nella carriera del filmmaker

Il regista ha spiegato di aver ricevuto una telefonata e di essere stato informato che le era piaciuto lo script, prendendolo alla sprovvista perché non sapeva nulla di Sundance Labs: "Non sapevo esistesse, avevo sentito parlare del festival e ho detto: 'Oh, non abbiamo girato un film'. E lei mi ha risposto: 'Oh no, ci piace il tuo script'. Ho replicato: 'Bene, quanto costa partecipare?'. E mi ha detto 'è gratis'. Ho pensato fosse una truffa e ho chiesto dove si svolgesse. Mi ha detto: 'Utah'. La mia reazione è stata: 'Utah? Beh, devo richiamarti'". Fortunatamente la futura star di Iron Man aveva una sessione di registrazione nello studio: "Robert Downey Jr è arrivato e gli ho detto: 'Ehi, ho ricevuto questa telefonata da Sundance Labs'. E mi ha detto: 'Ti conviene richiamarli subito'".

Grazie al consiglio dell'attore Dito Montiel ha partecipato e ha avuto come mentore Carlos Cuaron, Frank Pearson e Walter Mosley: "Era semplicemente un'esperienza incredibile che ha cambiato la mia vita, ed eccomi qui. Strano, folle e ridicolo".