Disneyland Resort diventa un centro di vaccinazione di massa ad Anaheim

Gli spazi di Disneyland Resort ad Anaheim saranno usati come centro di vaccinazione di massa per aiutare i cittadini a superare la crisi sanitaria.

Disneyland verrà usato dalle autorità di Orange County come un centro di vaccinazione di massa, riuscendo così ad accogliere anche migliaia di abitanti nell'area ogni giorno.

L'inizio delle attività previste prenderanno il via tra pochi giorni, come confermato in una conferenza stampa che si è svolta oggi a Los Angeles.

Andrew Do ha dichiarato: "Disneyland Resort, che dà lavoro al numero più grande di dipendenti nell'area di Orange County, ospiterà il primo Super Centro di Vaccinazione di massa della contea, occupandosi del monumentale compito di occuparsi del processo di distribuzione del vaccino. Apprezziamo realmente il sostegno delle autorità, delle nostre città, e dei nostri cittadini mentre continuiamo a somministrare i vaccini in tutta la nazione".

Tra le prime persone che verranno vaccinate ci saranno i dipendenti delle strutture sanitarie e chi si trova nelle case di riposo.

In un comunicato è stato ricordato che è importante vaccinare il maggior numero di persone e c'è bisogno di uno spazio adeguato per farlo, ringraziando quindi la città di Anaheim e i responsabili di Disneyland Resort per essersi fatti avanti e aver offerto la propria collaborazione.

Disneyland è attualmente chiusa ai visitatori, mentre Downton Disney ha potuto riaprire le attività seguendo le linee guida in vigore in California.