Disney World: gli stormtrooper di Star Wars controllano che gli ospiti rispettino le regole

Disney World ha deciso di utilizzare gli stormtrooper di Star Wars per mantenere le distanze sociali nel parco alla riapertura agli ospiti delle proprie strutture.

Per poter riaprire le porte ai visitatori i responsabili dei parchi hanno stabilito delle norme da seguire per mantenere la sicurezza e assicurare di non rischiare contagi anche tra i dipendenti dei parchi.

A Orlando stanno ricominciando lentamente le attività delle attrazioni della Disney, rivelando così che i dipendenti che interpretano gli stormtrooper della saga stellare hanno il compito di invitare le persone a indossare le mascherine protettive e mantenere la distanza dagli altri visitatori.

Nel video apparso online due stormtrooper controllano l'area da un balcone da cui si ha un'ottima visuale su Disney Springs e si possono sentire i due mentre ordinano di rimanere nel proprio settore se qualcuno si sposta dalle aree previste e utilizzare frasi legate al mondo creato da George Lucas per ricordare l'importanza di non restare troppo vicini.

I due personaggi ricordano poi l'importanza di indossare delle mascherine e si sentono mentre dicono: "Lì sotto ci sono delle belle coperture per il viso, probabilmente più belle di questi caschi".

La scelta di utilizzare gli stormtrooper è stata particolarmente apprezzata online per la sua capacità di essere efficace e creativa senza rappresentare un elemento che potrebbe rovinare l'atmosfera nel parco disneyano.