Disney World rimuove la statua di Fratel Coniglietto: simboleggia il razzismo

Disney World ha rimosso la statua di Fratel Coniglietto, il personaggio del controverso I racconti dello zio Tom, film uscito nel 1946 e diretto dal tandem Harve Foster e Wilfred Jackson, accusato di razzismo e revisionismo storico.

Sta facendo discutere la notizia, riportata da Walt Disney World News Today, relativa alla rimozione della statua in bronzo di Fratel Coniglietto dal celebre parco divertimenti Disney. La statua in questione si trovava nell'area dell'Hub di fronte al Castello di Cenerentola. La Disney non ha fatto un annuncio sulla rimozione della statua e non è chiaro quando questa sia stata rimossa.

Fratel Coniglietto è uno dei personaggi principali de I racconti dello zio Tom, un film del 1946 che è parzialmente ambientato in una piantagione dell'era della Ricostruzione, ovvero il periodo della storia degli Stati Uniti d'America compreso tra il 1863 e il 1877. La rappresentazione dei personaggi afroamericani è considerata offensiva e il film sembra quasi glorificare le piantagioni, ritraendo gli schiavisti come persone buone e gli schiavi come persone per nulla preoccupate o dispiaciute della propria sottomissione. Il film non ha mai ricevuto un rilascio sui media negli Stati Uniti e non è apparso su Disney+ o su nessun altro servizio di streaming. L'attuale CEO della Disney, Bob Iger, ha osservato che la Disney non aveva intenzione di ripubblicare il film, neanche con un disclaimer. Lo stesso Iger ha aggiunto: "Ho sempre pensato che I racconti dello Zio Tom fosse, anche con un disclaimer, inappropriato nel mondo di oggi. È difficile, date le rappresentazioni presenti in quel genere di film, distribuirli oggi senza offendere qualcuno in un modo o nell'altro. Abbiamo quindi deciso di non farlo".

Presto saranno svelate nuove statue nei parchi Disney come parte delle sue imminenti celebrazioni per il 50° anniversario. La Fab 50 Anniversary Collection includerà 50 statue placcate in oro di vari personaggi Disney (inclusi i personaggi di Star Wars e Marvel) che saranno collocate in tutti e quattro i parchi del Walt Disney World Resort.