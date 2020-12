Disney World: mascherine photoshoppate sulle foto dei visitatori, è polemica

Disney World ha deciso di porre fine alla stramba pratica di aggiungere in digitale le mascherine sui volti dei visitatori che ne sono sprovvisti, dopo che il caso aveva suscitato un dibattito sui social.

Anche nel caso in cui non siate mai andati in viaggio in un parco tematico, è facile immaginare centinaia di attrazioni e migliaia di persone in fila per farsi fotografare con i loro eroi animati anche a costo di spendere cifre astronomiche. In tempi pandemici, Disney ha deciso di mettere mano alle regole. Ad esempio, in precedenza, chiunque non indossasse la mascherina durante la fotografia di rito era impossibilitato ad effettuare il download dello scatto ricordo. Ad andarne di mezzo, tra l'altro, erano anche le altre persone con la mascherina regolarmente indossata.

Dal momento che tutto ciò poteva portare a situazioni conflittuali, Disney World ha deciso di eliminare questa regola che comprometteva il download dello scatto fotografico anche per le persone con indosso la mascherina. La mossa di Disney World per contrastare questo problema, allora, è stata quella di aggiungere in digitale le mascherine sui volti dei visitatori che ne sono sprovvisti.

Venerdì scorso, Disney ha deciso di porre fine a questa pratica e, come riportato da The Verge, ha dichiarato di aspettarsi che i visitatori del parco tematico indossino regolarmente la loro mascherina eccetto, ovviamente, nei momenti in cui mangiano o bevono. Ciò che non è ben chiaro è perché Disney abbia vietato anche a chi indossava le mascherine il download di foto in cui figuravano anche persone in posa senza mascherina. Comunque, il nostro consiglio è quello di indossare sempre le mascherine, per la salute vostra e di chi vi sta accanto.