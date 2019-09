Una donna di 53 anni rischia di non poter più accedere alle aree di Disney World dopo aver perso il controllo in un parcheggio del parco.

Disney World potrebbe vietare a vita l'accesso al parco a una donna della Florida che ha perso il controllo e aver dato il via quasi a una rissa dopo non essere riuscita a trovare delle sigarette.

Secondo le notizie comparse online, Ellen McMillion, una donna di 53 anni che vive a Brandon, Florida, è stata arrestata e accusata di aggressione aggravata e ubriachezza molesta dopo aver preso a sberle un tassista e a calci un agente di polizia all'esterno di Disney World.

L'incidente è avvenuto quando l'accusata ha chiesto una sigaretta al tassista che, però, non fumava, e si è quindi arrabbiata dopo aver ricevuto una risposta negativa. McMillion ha provato a prendere a schiaffi l'uomo e il poliziotto che è intervenuto sostiene che avesse difficoltà a pronunciare in modo corretto le frasi e avesse bevuto. Proprio la donna avrebbe ammesso più volte di essere ubriaca e ha continuato a chiedere delle sigarette e a sostenere di non voler parlare con gli agenti fino a quando non fosse riuscita a fumare.

McMillion, inoltre, ha urlato insulti e termini volgari mentre passavano molti adulti e bambini nell'area.

Dopo l'arresto la donna ha inoltre preso a calci uno degli agenti che stava cercando di farla salire in macchina per condurla in carcere.

I responsabili della sicurezza dei parchi Disney hanno quindi richiesto di vietarle l'accesso a vita a tutte le aree di proprietà di Disney World e un portavoce ha ribadito che non c'è "alcuna tolleranza per la violenza".