Disney Villainous: il gioco da tavolo in cui siete voi i cattivi è in sconto su Amazon

Oggi vi segnaliamo che il gioco da tavolo Villainous della Disney è in sconto su Amazon. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questo articolo di segnalazione, potete trovarlo a 48,97€, con uno sconto del 18% sul prezzo consigliato indicato (59,99€). I dettagli relativi alla gioco da tavolo in questione sono disponibili passando dal box seguente, o in alternativa cliccando su questo indirizzo. Il gioco da tavolo Villainous della Disney segnalato è venduto e spedito da Amazon.

Disney Villainous: quando sono i cattivi a scrivere la storia

Nel mondo dei giochi da tavolo, pochi titoli riescono a catturare l'essenza dei personaggi tanto quanto Disney Villainous. In questa avventura strategica, i ruoli dei classici cattivi Disney vengono ribaltati: siete voi a decidere il destino delle fiabe, trasformando i sogni degli eroi in incubi. Il gioco vi invita a esplorare la mente dei cattivi più iconici, come Malefica, Jafar o Ursula, per scrivere qualcosa di inedito.

Ogni cattivo ha un obiettivo unico da raggiungere, riflettendo le sue ambizioni tratte dai classici film Disney, e proponendo ai giocatori dettagli unici da studiare, capire e approfondire, così da muoversi al meglio durante la partita. Vestire i panni dei cattivi non è mai stato così affascinante.