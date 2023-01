Disney Princess e Frozen: Mattel presenta la nuova linea di prodotti

I fan di Frozen e delle principesse Disney potranno acquistare nuovi prodotti targati Mattel, tra cui bambole e set per la gioia di grandi e piccini.

Mattel ha presentato la nuova linea di prodotti Disney Princess e Disney Frozen, ispirata alle amate principesse e alle protagoniste delle avventure di Elsa e Anna.

I personaggi iconici sono ricreati con grande attenzione per i dettagli e una manifattura d'eccellenza e di nuova concezione, permettendo così di dare vita a infinite combinazioni di gioco che stimolano l'immaginazione.

La linea presentata da Mattel prende spunto dai desideri dei più piccoli, proponendo un maggior numero di animaletti e personaggi secondari, castelli, case e veicoli, diverse possibilità di gioco con capelli e colori, il tutto per creare infinite narrazioni.

La gamma include le amate Princesse Disney e le protagoniste di Frozen - Il regno di ghiaccio insieme ai compagni di avventure, come la Regina Elsa insieme al cavallo Nokk pronti a vivere mille avventure oltre iconfini di Arendelle.

I giocattoli attualmente sugli scaffali d itutto il mondo sono realizzati con colori vivaci, tratti del viso fedeli ai personaggi, fibre dei capelli su misura per ciascun personaggio e tessuti di alta qualità.

La linea di bambole Disney di Mattel include anche una collezione per i fan adulti per celebrare le Principesse Disney e i Personaggi di Disney Frozen come mai visti prima, con prodotti di alta gamma per espandere la collezione di tutti i fan.

Insieme, Mattel e Disney porteranno i Cattivi Disney fuori dall'ombra con una curatissima collezione di bambole premium volta a mostrare questi personaggi sotto una luce nuova. Il lancio della nuova linea segue l'annuncio dello scorso anno, con il quale Mattel aveva comunicato di avere acquisito i diritti di licenza a livello mondiale per la linea giocattoli di Disney Consumer Products, Games and Publishing, che include bambole, anche quelle più piccole e action figures.

L'accordo stretto con Mattel porterà quindi allo sviluppo di bambole ispirate alle Principesse Disney tratte da Aladdin, La bella e la bestia, Ribelle - The Brave, Cenerentola, La sirenetta, Mulan, Pocahontas, La principessa e il ranocchio, La bella addormentata nel bosco, Biancaneve e i sette nani, Rapunzel - L'intreccio della torre e Frozen - Il regno di ghiaccio.

La nuova linea di prodotti annunciata include:

Disney Princess Assortimento Principi: €15.99 | 3Y+

Disney Princess Assortimento Principesse: €15.99 | 3Y+

Disney Princess Rapunzel Capelli da Favola: €37.99 | 3Y+

Disney Princess Ariel Cambia Colore: €26.99 | 3Y+

Disney Frozen Assortimento Bambole: €15.99 | 3Y+

Disney Frozen Bambole Cantanti: €37.99 | 3Y+

Disney Frozen Assortimento Bambole Small: €6.99 | 3Y+

Disney Frozen SET COMPONIBILI, Il Palazzo di Ghiaccio di Elsa: €38.99 | 3Y+

Disney Frozen SNOW COLOR REVEAL Assortimento: €20.99 | 3Y+

Disney Princess Assortimento Bambole Small: €6.99 | 3Y+

Disney Princess ROYAL COLOR REVEAL Assortimento: €20.99 | 3Y+

Disney Princess Set Componibili Il Castello di Belle: €38.99 | 3Y

Set da gioco Torre di Rapunzel Disney Princess

Nuove avventure attendono i fan delle Principesse Disney con l'incredibile set da gioco Torre di Rapunzel! I piccoli adoreranno questo divertente set ispirato al film, che presenta 6 aree da gioco, 14 accessori, la bambola di Rapunzel e la fIgure di Pascal. La Torre include una camera da letto trasformabile, la cucina, una piccola area per Pascal e un'altalena. La bambola non sta in piedi autonomamente. Colori e decorazioni potrebbero variare.

Prezzo consigliato: € 74,99

Assortimento bambole Disney Princess

Questo assortimento di Fashion Doll è ispirato alle Principesse Disney più amate, incluse Ariel, Rapunzel e Aurora. Ogni bambola è completamente snodabile e presenta capelli con radici, un top modellato con glitter e una scintillante gonna rimovibile con stampe ispirate ai film.

Prezzo consigliato: €14,99 cad.

Assortimento bambole Disney Frozen

Questo assortimento di Fashion Doll include le bambole di Anna e Elsa ispirate a Frozen e Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle. Le bambole snodabili indossano abiti ispirati ai film, inclusi il mantello e le scarpe rimovibili.

Prezzo consigliato: €14,99 cad.

Assortimento SNOW COLOR REVEAL Disney Frozen

Questo set permetterà ai fan di vivere un'incredibile esperienza di unboxing grazie alla tecnologia Color Reveal e ai contenuti a sorpresa. Ogni set include un personaggio di Anna o Elsa Color Reveal nascosto. Aggiungendo acqua si creerà un composto di neve e, scuotendo il contenitore, la neve rivelerà la Principessa nascosta. Il set include anche un amico aggiuntivo, accessori ispirati al film e un anello e una tiara per bambini.

Prezzo consigliato: € 21,99