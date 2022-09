Disney Ily 4EVER: l'1° ottobre da FAO Schwarz un evento dedicato alle nuove bambole

Le nuove bambole Disney Ily 4EVER saranno presentate sabato 1° ottobre presso il negozio di giocattoli FAO Schwarz, permettendo così ai bambini e alle loro famiglie di scoprire la nuova collezione.

L'appuntamento è dalle 14 in via Orefici, 15 a Milano, fino alla chiusura del punto vendita.

Al piano -1 di FAO Schwarz sarà così possibile giocare con le bambole e i loro accessori, ricevendo anche un piccolo omaggio di Disney e Jakks Pacific, produttore leader di giocattoli e partner licenziatario Disney.

Le Disney Ily 4EVER sono bambole innovative pensate per chi vuole esprimere uno stile unico e personale. La collezione include 5 diverse bambole alte 45 cm e tanti outfit e accessori originali. Ispirate ai personaggi più amati, le bambole Ily 4EVER offrono un nuovo modo di interpretare lo stile e uniscono il meglio delle storie Disney con le ultime tendenze del mondo della moda.

La linea Disney Ily 4EVER introduce un nuovo e fantasioso modo di creare storie, invitando a esplorare l'ispirazione che i personaggi Disney esercitano su ognuno di noi, attraverso bambole che riflettono lo stile della moda odierna.

L'assortimento di prodotti è disponibile in Italia in esclusiva da FAO Schwarz e in tutti i negozi Toys Center.