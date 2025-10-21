Disney+ ha perso quasi 3 milioni di abbonati dopo la sospensione di Jimmy Kimmel

Dopo la controversa decisione di sospendere il celebre late show americano, la piattaforma della Disney ha subito un crollo negli abbonamenti con milioni di utenti che hanno disdetto il loro piano

Gli spettatori hanno reagito in massa alla sospensione del programma Jimmy Kimmel Live! da parte della ABC a settembre, e non in modo positivo.

La sospensione per motivi politici del programma in seconda serata, a seguito delle brevi osservazioni del conduttore Jimmy Kimmel sull'uccisione dell'attivista di destra Charlie Kirk, ha provocato un'ondata massiccia di cancellazioni degli abbonamenti a Disney+, secondo un nuovo report della società di ricerca Antenna, come riportato dal New York Times.

Circa tre milioni di americani hanno cancellato il loro abbonamento a Disney+ a settembre, il che rappresenta quasi il triplo della media dei tre mesi precedenti, pari a 1,2 milioni. Analizzando i dati in un altro modo, si nota un raddoppio del tasso di cancellazione degli abbonamenti, che è passato dal 4% di luglio e agosto all'8% di settembre per Disney+ e dal 5% di luglio e agosto al 10% di settembre per Hulu.

Oscar 2024: il conduttore Jimmy Kimmel

La sospensione di Jimmy Kimmel ha giocato un ruolo chiave

La decisione di mettere in pausa temporanea il late show da parte della ABC, rete televisiva di proprietà della Disney, è stata probabilmente uno dei fattori principali alla base del calo degli abbonati.

La rete ha sospeso la trasmissione del programma notturno di Kimmel per sei giorni a settembre, a seguito delle pressioni esercitate dall'amministrazione Trump e dopo che i gruppi affiliati Nexstar e Sinclair hanno attaccato la messa in onda del programma, in seguito a un commento fatto dal conduttore su Tyler Robinson, il presunto colpevole identificato nella sparatoria del 10 settembre contro Kirk.

"Abbiamo toccato nuovi minimi durante il fine settimana, con la gang MAGA che ha cercato disperatamente di descrivere questo ragazzo che ha ucciso Charlie Kirk come qualcosa di diverso da uno di loro e di sfruttare la vicenda per guadagnare punti nei sondaggi", aveva detto Kimmel nel suo monologo del 15 settembre, che ha suscitato l'ira immediata di politici conservatori, opinionisti e telespettatori.

Gli altri fattori che hanno portato alla perdita di abbonati

Ma il commento su Kirk non è stata l'unica potenziale causa del calo. A settembre Disney aveva annunciato aumenti di prezzo per tutti i suoi piani e pacchetti di streaming in abbonamento, che sarebbero entrati in vigore a ottobre. I dati hanno anche mostrato che settembre ha segnato un aumento dei nuovi abbonati: fino a 2,18 milioni da 1,99 milioni ad agosto per Disney+ e fino a 2,11 milioni da 1,97 milioni ad agosto per Hulu.

Ma la reazione al ritorno in onda di Kimmel è stata senza dubbio positiva per la ABC. Avvenuto il 23 settembre, questo ha segnato il picco di audience più alto che il programma abbia registrato negli ultimi dieci anni. I 6,2 milioni di spettatori dell'episodio hanno rappresentato quattro volte la media del programma prima della sospensione, il numero più alto di spettatori per un episodio in programmazione regolare dal 12 marzo 2015.