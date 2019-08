Disney+: ecco date di debutto internazionali e costi del nuovo servizio streaming

Disney ha annunciato date di debutto e costi di Disney+ a livello internazionale. Il servizio streaming dello studio hollywoodiano, infatti, si prepara a fare concorrenza a Netflix e compagni anche fuori dagli Stati Uniti, a partire dal 12 novembre 2019.

Al momento le informazioni sono relative solo ad alcuni Paesi, tra cui non c'è l'Italia, ma nuove informazioni sul lancio internazionale potrebbero arrivare a breve. Disney+ verrà lanciato in Canada e Paesi Bassi ufficialmente a partire dal prossimo 12 novembre, mentre a partire dal 19 novembre il servizio streaming sbarcherà anche in Australia e Nuova Zelanda. Per quanto riguarda il prezzo, in Canada e Australia verrà lanciato a 8,99 dollari al mese e 89,99 dollari all'anno, più alto il costo in Nuova Zelanda - 9,99 dollari al mesi e 99,99 all'anno -, decisamente più accessibile nei Paesi Bassi, con un costo di 6,99 dollari al mesi e 69,99 all'anno.

Disney+ sarà consultabile dai suoi futuri clienti su una serie di piattaforme: Playstation 4 e i lettori Roku, oltre a Apple Tv, Android, Android Tv, Google Chromecast, Xbox One e a tutti i dispositivi con sistema iOS. Il lancio del servizio streaming non si fermerà naturalmente ai Paesi annunciati, ma è destinato ad estendersi a molte altre zone.

