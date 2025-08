Disney, la ricetta di Bob Iger contro la crisi: "Offrire film grandiosi"

Bob Iger, CEO di Disney, ha parlato del futuro dello studio spiegando in che modo si stanno sfruttando i franchise, i sequel e i progetti live-action ispirati ai film animati.

Durante il consueto incontro con gli investitori si è infatti parlato dei progetti che verranno realizzati in futuro, in particolare dopo il successo ottenuto da Lilo & Stitch.

I progetti della Disney

Affrontando l'argomento legato ai franchise e alle nuove versioni delle storie al centro dei film animati targati Disney, Bob Iger ha spiegato che l'obiettivo è di "Proporli in un modo più moderno, come abbiamo fatto. O convertire ciò che prima era animazione in live-action, come accaduto con Lilo & Stitch e in futuro con Oceania... È semplicemente una grande opportunità per l'azienda e sostiene i nostri franchise".

Il CEO dello studio ha inoltre voluto precisare: "Non direi che abbiamo una priorità per quanto riguarda uno dei due approcci. La nostra priorità è proporre dei film grandiosi che riescano a conquistare il consumatore. E più riusciamo a trovare e sviluppare proprietà originali, meglio è, ovviamente".

Iger ha sottolineato: "Stiamo sviluppando progetti originali attraverso 20th Century Studios e Searchlight Pictures. E si potrebbe discutere sul fatto che la Marvel continua ad attingere alla sua raccolta di personaggi per realizzare dei progetti originali. Anche se, ad esempio, ci sono stati in precedenza dei film sui Fantastici 4, consideriamo quello che abbiamo realizzato una proprietà originale sotto molti aspetti perché stiamo proponendo quei personaggi a delle persone che non li conoscono affatto".

La strategia per superare la crisi

Il CEO della Disney ha inoltre fatto presente che i buoni risultati ottenuti nelle sale dopo un periodo di crisi sono stati ottenuti da film come Lilo & Stitch (che arriverà tra poche settimane in streaming), Oceania 2, Deadpool & Wolverine, e Inside Out 2, dimostrazione di come i brand e i franchise più popolari riescano ad avere valore anche nel corso di molti anni.

Stitch, inoltre, è uno dei personaggi più amati dai fan, registrando un +70% nella vendita del merchandise nell'ultimo anno. Il simpatico alieno sarà quindi protagonista anche nei parchi e in vari eventi a livello mondiale, in attesa del sequel del film live-action di cui è stato già annunciato lo sviluppo.