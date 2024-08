Disney+ aumenterà i prezzi della maggior parte dei piani di abbonamento in autunno

Disney aumenterà il prezzo della maggior parte dei piani di abbonamento di Disney+ a partire dal 17 ottobre, ha dichiarato oggi la società, circa un anno dopo l'ultimo aumento effettuato nell'autunno del 2023.

La Disney renderà note tutte le informazioni domani mattina. Negli ultimi anni le aziende del settore dei media hanno aumentato regolarmente i prezzi dello streaming, a causa della razionalizzazione del panorama DTC e della spinta a diventare redditizi.

Gli aumenti e gli abbonamenti negli USA

I nuovi prezzi vedranno Disney+ con pubblicità salire a 9,99 dollari da 7,99 dollari al mese. L'abbonamento senza pubblicità costerà 15,99 dollari, da 13,99 dollari.

Per quanto riguarda gli abbonamenti americani, il Duo Basic con Disney+ e Hulu sale di 1 dollaro a 10,99 dollari. Il Duo Premium è l'unico piano che rimane invariato, a 19,99 dollari. Hulu con pubblicità passa da 7,99 a 9,99 dollari. Senza pubblicità, sale di un dollaro a 18,99 dollari.

L'altra offerta in bundle di Disney, un trio con Disney+, Hulu ed ESPN+, aumenterà di 2 dollari sia per il piano base che per quello premium, passando rispettivamente a 16,99 e 26,99 dollari al mese.

Sempre negli USA, per attenuare il colpo, Disney+ aggiungerà playlist continue alla sua offerta principale di abbonamento on-demand negli Stati Uniti, ha dichiarato lo streamer. A partire dal mese prossimo, ABC News Live e una playlist incentrata su contenuti prescolari saranno disponibili per tutti gli abbonati, mentre altre quattro playlist curate seguiranno più avanti nel corso dell'autunno. La nuova funzione è destinata a rafforzare l'offerta di Disney+ prima dell'aumento dei prezzi, fornendo agli abbonati un'esperienza di streaming sia dal vivo che on-demand che continuerà a crescere nel corso dell'anno.

"Le playlist sono l'ultimo esempio di come stiamo fornendo il miglior valore e la migliore esperienza ai nostri abbonati ogni volta che aprono Disney+", ha dichiarato Alisa Bowen, presidente dello streamer. "Che si tratti di notizie, contenuti per bambini, generi popolari, programmi televisivi di successo o film di successo, ci sarà qualcosa per tutti in un'esperienza di visione basata sulla stagionalità e sugli interessi".