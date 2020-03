Disney+ annulla gli eventi stampa a Londra a causa del Coronavirus

Disney ha cancellato tutti gli eventi stampa previsti a Londra per il lancio del servizio streaming Disney+ a causa dei timori legati all'emergenza Coronavirus. Il lancio europeo della nuova piattaforma prevedeva una conferenza stampa e panel con dirigenti e talent nelle giornate di giovedì e venerdì.

In una nota ufficiale, i portavoce di Disney hanno comunicato:"A causa di una serie di cancellazioni da parte dei media e di crescenti preoccupazioni per la prospettiva di viaggiare a livello internazionale in questo momento, abbiamo deciso di annullare i nostri eventi di lancio di Disney+ che si sarebbero svolti giovedì e venerdì".

Inoltre la nota sottolinea che la decisione "è stata presa con molta cautela e nei migliori interessi di tutti". I piani del programma che era stato ideato per la settimana prossima al momento sono confermati e Disney+ ha dichiarato che i giornalisti residenti nel Regno Unito potranno accedere alla Disney+ Lounge aperta nella giornata di venerdì.

Disney+ è una nuova piattaforma streaming che proporrà contenuti originali, film e altri prodotti legati agli universi Marvel, Star Wars e Pixar. La piattaforma dovrebbe essere lanciata nel Regno Unito e in altri territori europei, tra cui Germania, Italia e Spagna il prossimo 24 marzo.