Il discorso della Regina Elisabetta II al Regno Unito: dove vederlo in streaming e in TV

La Regina Elisabetta II, stasera alle 21:00 italiane, terrà un discorso sull'emergenza Coronavirus che verrà trasmesso nel Regno Unito a reti unificate: dove vederlo, in streaming e in TV, in Italia.

La Regina Elisabetta II terrà il suo discorso al Regno Unito stasera alle 20:00 ora locale e alle 21:00 ora italiana, ma dove vederlo sia in streaming che in TV anche dall'Italia? Sui canali social ufficiali della Royal Family britannica, su YouTube e sulle reti nazionali all-news.

Dove vederlo in streaming

Il discorso della Regina Elisabetta II sarà visibile in tutto il mondo grazie al canale YouTube della BBC che lo trasmetterà in diretta (trovate la finestra video in apertura dell'articolo). Inoltre tutti i canali social della Royal Family (Facebook, Instagram, Twitter) trasmetteranno il discorso alla Nazione di Elisabetta II.

Le parole della sovrana saranno trasmesse in streaming anche dai canali all-news italiani - SkyTG24, RaiNews24, TgCom24 - attraverso le piattaforme di riferimento (Sky, RaiPlay, Mediaset Play). In 68 anni di Regno, escludendo i consueti auguri di Natale che rivolge annualmente al suo popolo, c'erano stati solo tre precedenti per la sovrana: aveva tenuto un discorso nel 1991 in occasione della Guerra del Golfo, nel 1997 per la tragica scomparsa di Lady Diana e nel 2002 per l'anniversario della scomparsa della mamma.

Dove vederlo in TV

Nonostante non ci siano comunicazioni ufficiali da parte delle reti, gli stessi canali all-news che, alle ore 21:00, trasmetteranno il discorso della Regina Elisabetta II in streaming, dovrebbero trasmetterlo anche in TV: SkyTG24, RaiNews24 e TgCom24 dovrebbero dunque essere gli unici canali in Italia a trasmettere, in diretta e integralmente, le parole della sovrana britannica.

Ricordiamo che il discorso è stato registrato nei giorni precedenti alla sua messa in onda dal castello di Windsor. Nella sala, oltre alla Regina Elisabetta II, era presente solo un cameraman, dotato di ogni protezione, mentre lo staff tecnico seguiva da una stanza vicina.