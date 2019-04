Dirty Dancing - Balli proibiti: stasera su Canale5 il film cult degli anni '80

Dirty Dancing - Balli proibiti torna stasera su Canale5 alle 21.20 riportando in onda le stesse emozioni e gli stessi sensuali balli proibiti tra i suoi giovani protagonisti a 32 anni di distanza da quello che, partito come un film a basso budget, si è poi rivelato un enorme successo, non solo al botteghino ma anche in home video.

La trama di Dirty Dancing ci porta in vacanza con la famiglia Houseman, composta da padre, madre e due figlie, che parte per le Catskill Mountains, dove la sedicenne Baby (Jennifer Grey) è sicura di annoiarsi a morte. Una sera, nella parte destinata al personale dell'hotel, la ragazza scopre una sala e la possibilità di esibirsi in balli scatenati e sexy. Ma soprattutto rimane affascinata dall'animatore e danzatore Johnny Castle (Patrick Swayze), che si prepara a esibirsi in un numero di mambo con la partner Penny Johnson (Cynthia Rhoades). La donna però si trova a dover rinunciare all'esibizione così tocca a Baby sostituirla, dopo allenamenti durissimi che la avvicineranno pericolosamente al bel Johnny.

Patrick Swayze e Jennifer Grey nella scena finale del film Dirty Dancing

Ispirato alle vicende reali della sceneggiatrice Eleanor Bergstein, Dirty Dancing, vincitore anche del premio Oscar e del Golden Globe, nel 1988, per la miglior canzone con (I've had) The Time of My Life, non voleva assolutamente essere quello che poi è diventato. Sicuramente non nelle intenzioni del regista Emile Ardolino, per cui la pellicola doveva essere un film di intrattenimento per ragazzi, non quel fenomeno generazionale che poi è diventato, caricato addirittura di una valenza sociale. E pensare che i produttori della Vestron Video, dopo le difficoltà nate sul set tra due protagonisti per differenze caratteriali, e dopo aver tagliato drasticamente la scena più famosa, quella del ballo proibito tra Patrick Swayze e Jennifer Grey, pensarono addirittura di non portare mai il film sul grande schermo, destinandolo quindi all'home video. Salvo poi cambiare idea e consegnare alla storia un enorme successo commerciale.

Che comunque non riuscì né a salvare la Vestron Video dalla bancarotta nel 1990, né a lanciare la carriera dei due giovani protagonisti: a gravare non era solo l'essere rimasti legati a un particolare ruolo, ma anche l'aver subito un numero incredibile di parodie. Se Swayze riuscì a sbloccare la sua carriera solo nel 1990 con Ghost - Fantasma, alla Grey non servì neppure cambiare il proprio aspetto con diversi interventi di chirurgia estetica per far decollare la propria carriera dopo Dirty Dancing.