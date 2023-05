Direct.Playstation.com sbarca ufficialmente in Italia

Sony Interactive Entertainment è lieta di annunciare l'opportunità, per un numero sempre maggiore di giocatori, di acquistare i prodotti direttamente da PlayStation, grazie all'arrivo di Direct.playstation.com in quattro nuove località europee e in Italia.

Da oggi, 23 maggio, direct.playstation.com sarà disponibile in Italia e in Austria, seguito da Portogallo e Spagna il prossimo 25 maggio. Direct.playstation.com offre agli acquirenti una comoda destinazione online per acquistare una varietà di prodotti direttamente da PlayStation®, tra i quali le console PlayStation 5, bundle e giochi fisici, PlayStation VR2, il controller wireless, altamente personalizzabile, DualSense EDGE; l'ampia gamma di colorazioni disponibili per il controller wireless DualSense e per le cover di PS5.

Questa espansione rende direct.playstation.com disponibile in 11 regioni, essendo già presente negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Germania, Francia, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo. Con l'espansione di direct.playstation.com in questi nuovi mercati, l'obiettivo è quello di fornire ulteriori opzioni ai fan di PlayStation, e a tutti i videogiocatori, per l'acquisto di console, giochi e accessori direttamente da uno store targato SIE.